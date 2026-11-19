Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Thượng tá Nguyễn Văn Chung, Phó chính ủy Hải đoàn Biên phòng 18 trao số tiền 60 triệu đồng đối với gia đình Thiếu tá QNCN Trần Văn Thanh. Bằng nguồn hỗ trợ "Nhà đồng đội" của đơn vị cùng nguồn vốn tiết kiệm của gia đình, thời gian qua gia đình Thiếu tá QNCN Trần Văn Thanh đã xây dựng được ngôi nhà có diện tích 100m².

Phát biểu tại buổi trao kinh phí, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Chung cho biết, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí hỗ trợ tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia thiết thực, góp phần giúp gia đình Thiếu tá QNCN Trần Văn Thanh vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đại diện chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 18 trao kinh phí hỗ trợ xây dựng "Nhà đồng đội" đối với gia đình Thiếu tá QNCN Trần Văn Thanh.

Thay mặt chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 18, Thượng tá Nguyễn Văn Chung mong muốn đồng chí Trần Văn Thanh yên tâm công tác, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó lâu dài với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá QNCN Trần Văn Thanh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác, xây dựng gia đình ổn định, tích cực đóng góp vào thành tích chung của đơn vị.

Đây là căn nhà đầu tiên trong 4 căn “Nhà đồng đội” được Hải đoàn Biên phòng 18 triển khai hỗ trợ xây dựng trong năm 2026. Chương trình không chỉ góp phần giúp quân nhân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở mà còn thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.