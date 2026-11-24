Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp bản lĩnh chính trị, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và sức trẻ của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Tại buổi tọa đàm ngày 19/11với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn; đại diện lãnh đạo chính quyền xã Năm Căn, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Trung tâm Công ích xã Năm Căn cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ những câu chuyện thực tiễn về truyền thống, nhiệm vụ và nét đẹp văn hóa của người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Phát biểu đề dẫn, Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn khẳng định: Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết, kiên trì thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo, kết hợp lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình nơi đầu sóng ngọn gió.

Những chia sẻ của Thượng tá Lê Đức Tuấn, Hải đoàn trưởng về chặng đường vượt khó trong những ngày đầu thành lập đơn vị đã làm nổi bật tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42.

Thượng tá Lê Đức Tuấn, Hải đoàn trưởng giao lưu cùng với cán bộ đoàn, đoàn viên trong đơn vị

Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển được khắc họa sinh động qua tinh thần sẵn sàng vượt qua hiểm nguy, gắn bó với đồng chí, đồng đội, coi ngư dân như người thân ruột thịt.

Đồng thời giữ vững bản lĩnh, kỷ cương, sự kiên trì, khôn khéo và nhân văn trong thực thi nhiệm vụ.

Những câu chuyện chân thực đã góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo, niềm tự hào về truyền thống và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với hoạt động tọa đàm, ngày 24/11, Đoàn cơ sở Hải đoàn 42 tổ chức giao lưu bóng đá với sự tham gia của 03 đội bóng đến từ Đoàn cơ sở Hải đoàn 42, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 175/Vùng 5 Hải quân và Trung tâm Công ích xã Năm Căn.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn, tại sân bóng đá Hải đội 421, Hải đoàn 42.

Trung tá Nguyễn Công Trọng, Phó Chính ủy phát biểu khai mạc hoạt động giao lưu thể thao

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Công Trọng, Phó Chính ủy Hải đoàn nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần.

Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội bóng đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, những tình huống phối hợp ăn ý và các bàn thắng hấp dẫn, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên.

Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giao lưu thể thao

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, Hải đoàn 42 tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đối với công tác giáo dục truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Qua đó, góp phần bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến, xây dựng Hải đoàn 42 vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.