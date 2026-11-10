Hải đoàn 42 quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV tại Hải đoàn 42

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng Đảng bộ Hải đoàn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn, dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, quần chúng được nghiên cứu, học tập, quán triệt 06 chuyên đề trọng tâm, gồm: (1) Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; (2) Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

(3) Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (4) Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; (5) Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững;

(6) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIV

Thông qua các chuyên đề, hội nghị làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, xác định những định hướng quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Hải đoàn 42 xác định việc triển khai Nghị quyết phải gắn chặt với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn toàn diện; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.

Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm, đạo đức và hoạt động của đảng viên phải bảo đảm đúng nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, cán bộ, đảng viên, quần chúng Hải đoàn 42 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần cùng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.