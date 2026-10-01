Hải đoàn 42 phát động Đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, quân đội

Quang cảnh buổi lễ

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Hải đoàn 42 chủ trì lễ phát động.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phát biểu tại lễ phát động

Tại buổi lễ, Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đã phát động Đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “80 ngày thi đua Quyết thắng – Viết tiếp bản hùng ca” nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về sự kiện lịch sử Ngày toàn quốc kháng chiến của dân tộc ta, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi đua tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu: thi đua thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất;

Xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 chứng kiến ký kết thi đua giữa các cơ quan, đơn vị

Thông qua Đợt thi đua, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ; tổ chức triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn, Trung tá Phạm Viết Hưng – Hải đội trưởng Hải đội 421 thể hiện quyết tâm phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” – người chiến sĩ Cảnh sát biển, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn.

Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm, thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đợt thi đua, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.