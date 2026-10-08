Hải đoàn 42 kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ năm 2026

Thượng tá Trịnh Minh Hiển – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn, chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, Đảng ủy Hải đoàn 42 đã tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026; kiểm điểm tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân cán bộ, đảng viên; tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ theo quy định.

Nội dung kiểm điểm làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Đồng thời, thông qua nội dung kiểm điểm, đánh giá, lựa chọn những tập thể và cá nhân có thành tích tốt và xuất sắc, tiến hành công tác khen thưởng theo thẩm quyền.

Đồng chí chủ trì nhấn mạnh, kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ cuối năm phải đảm bảo khách quan, thực chất, đúng quy định, không chạy theo thành tích.

Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng, các ý kiến phát biểu tại hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo trên các mặt công tác.

Trong đó chú trọng công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; công tác xây dựng Đảng.

Giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng quân nhân; duy trì nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị.

Đảng ủy thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng nội dung.

Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất các biện pháp khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong năm, gắn với trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Trịnh Minh Hiển – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn nêu rõ, thời gian tới, Đảng ủy Hải đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; chủ động nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.