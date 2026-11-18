Tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, các ý kiến thống nhất đánh giá: Hải đoàn 42 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, vùng biển. Đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch.

Nổi bật, trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên biển, Hải đoàn đã chủ trì bắt giữ 1 vụ, 1 tàu vận chuyển 44.624 lít dầu DO; phối hợp bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đơn vị xử phạt vi phạm hành chính 85,25 triệu đồng, tịch thu, phát mại hàng hóa (dầu DO) với số tiền hơn 1,14 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai tích cực, trực tiếp tuyên truyền cho 2.188 tàu cá với 14.524 thuyền viên, phát 2.040 cờ Tổ quốc và 11.793 tờ rơi các loại.

Đại tá Bùi Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển.

Cùng với đó, Hải đoàn tổ chức hiệu quả 2 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại tỉnh Cà Mau; tuyên truyền pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tổ chức vòng thi cấp tỉnh Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại 19 xã, phường ven biển. Đơn vị cũng tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy 4 nhà dân tại xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; tham gia cứu nạn Tàu Nghi Quân 19 và ca nô chở khách du lịch gặp nạn tại đặc khu Phú Quốc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và hoạt động phong trào được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Hải đoàn có nhiều tập thể, cá nhân đạt giải cao tại các hội thi cấp Bộ tư lệnh Vùng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và toàn quân. Tiêu biểu, Tàu CSB 4035 đoạt giải nhất tàu tốt và giải nhất toàn diện tại Hội thi tàu, xuồng, xe tốt; Hội thao huấn luyện tàu giỏi năm 2026 cấp Cảnh sát biển.

Đại tá Bùi Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao các danh hiệu thi đua cấp Bộ tư lệnh Vùng tặng các tập thể, cá nhân Hải đoàn 42 đạt thành tích xuất sắc trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Bùi Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 biểu dương, ghi nhận những kết quả Hải đoàn 42 đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết thành kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Hải đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Hải đội 421, Hải đoàn 42 phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại dân chủ.

Chiều cùng ngày, Đại tá Bùi Đại Hải đã tiến hành đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 42 tại khu vực Năm Căn, kịp thời thông tin tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; giải đáp những vấn đề cán bộ, chiến sĩ quan tâm, góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.