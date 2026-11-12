Hải đoàn 32 tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Nội dung huấn luyện bao gồm lý thuyết và thực hành. Trong phần lý thuyết, quân nhân được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe, cách khai thác, sử dụng phương tiện an toàn và phương pháp xử trí các tình huống giao thông thực tế.

Tiếp đó, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia huấn luyện thực hành kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy và kiểm tra nhận thức về trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống trực tuyến của phường Đông Ninh Hòa.

Công an tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa trao đổi kiến thức với cán bộ, QNCN của Hải đoàn 32.

Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ đã được quán triệt, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Phong trào thi đua ngành Hậu cần và Cuộc vận động 50 về công tác quản lý, chấp hành kỷ luật Quân đội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hoạt động phối hợp liên ngành là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam, giúp cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hiện đại trong toàn đơn vị.