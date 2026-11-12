Hải đoàn 32 tổ chức nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng tránh tai nạn giao thông

Ngày 12-11, Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp với UBND phường Đông Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Khánh Hòa) và Công an phường Đông Ninh Hòa tổ chức chương trình tuyên truyền, huấn luyện về pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 và các đơn vị Trung tâm Huấn luyện thực hành số 3, Trạm Sửa chữa tổng hợp, Đội nghiệp vụ số 2 (Vùng Cảnh sát biển 3), lực lượng cảnh sát trật tự trên địa bàn được quán triệt và truyền đạt những nội dung trọng tâm quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua ngành Hậu cần và Cuộc vận động 50 về công tác quản lý, chấp hành kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm hiểu kiến thức về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại chương trình.

Ở nội dung huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật lái xe, cách khai thác sử dụng phương tiện an toàn và phương pháp xử trí tình huống giao thông thực tế; huấn luyện thực hành kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy và thực hiện kiểm tra nhận thức về trật tự an toàn giao thông.

Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hiện đại trong các cơ quan, đơn vị; trực tiếp trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông, giúp cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.