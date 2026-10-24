Hải đoàn 32 tổ chức Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại phường Tây Nha Trang

Tham dự cuộc thi có đồng chí Hà Hồng Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Khánh Hòa; đại biểu các cơ quan, đơn vị, thí sinh dự thi và đông đảo giáo viên, học sinh động viên, cổ vũ.

Theo đó, 100 thí sinh giành chiến thắng ở vòng thi trực tuyến, đại diện cho 16.817 học sinh của 3 trường THCS (phường Tây Nha Trang, xã Suối Hiệp, xã Diên Khánh) thuộc cụm 1 các xã, phường tỉnh Khánh Hòa tham gia thi trực tiếp.

Ban tổ chức trao chứng nhận, biểu trưng và khen thưởng 3 thí sinh đạt điểm cao nhất vòng thi trực tuyến.

Ban tổ chức trao chứng nhận và khen thưởng 100 thí sinh xuất sắc của vòng thi trực tuyến.

Các thí sinh tham gia thi đối kháng trực tiếp bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đưa ra qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến”, “Đặt mốc chủ quyền”.

Nội dung thi tập trung tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan đến biển, đảo; lịch sử truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và địa phương; đại dương, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường biển; tác hại của ma túy đối với học đường và phòng, chống bạo lực học đường.

Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên, Phó chính ủy Hải đoàn 32 phát biểu tại cuộc thi.

Đông đảo học sinh cổ vũ các thí sinh tham gia thi.

Các thí sinh tham gia thi trực tiếp.

Các thí sinh chọn phương án theo câu hỏi của phần thi.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hồng Chuyên, Phó chính ủy Hải đoàn 32 nhấn mạnh, thông qua cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nâng cao hiểu biết của các em học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về biển, đảo Việt Nam; các quy định của pháp luật Việt Nam về biển, đảo và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước, trên cơ sở đó bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo, góp phần đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển và giàu lên từ biển.

Ban tổ chức trao phần thưởng tặng thí sinh đoạt giải nhất.

Ban tổ chức trao phần thưởng tặng thí sinh đoạt giải nhì và ba.

Ban tổ chức trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao xe đạp tặng học sinh.

Kết thúc cuộc thi, 20 thí sinh được trao thưởng với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 50 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng thi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 1-2027.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 29 suất học bổng và 15 chiếc xe đạp tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.