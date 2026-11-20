Ngày 20-11, Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp với Đồn Biên phòng Ninh Hải, Đồn Biên phòng Vạn Hưng, Trạm Kiểm ngư Ninh Hòa - Vạn Ninh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 200 ngư dân phường Đông Ninh Hòa và xã Vạn Thắng.

Đại diện các đơn vị trao tặng cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân.

Tại Cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng) và Cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Ninh Hải (phường Đông Ninh Hòa), báo cáo viên các đơn vị đã tuyên truyền pháp luật cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân. Nội dung tập trung phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản; một số quy định cơ bản tại Nghị định số 246 ngày 29-6-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; các quy định về thiết bị giám sát hành trình; những hành vi vi phạm IUU có thể bị xử lý hình sự và một số vụ việc vi phạm điển hình đã được xử lý…

Ngư dân treo cờ Tổ quốc trên tàu.

Tại buổi tuyên truyền, các đơn vị đã phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật; trao tặng ngư dân 200 lá cờ Tổ quốc và 60 áo phao. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân trong khai thác hải sản, ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn.