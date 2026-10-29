Hải đoàn 32 bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 29-10, tại xã Bắc Ninh Hòa, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đậu Trọng Sang, nhân viên lái xe thuộc Phòng Tham mưu, Hải đoàn 32.

Lãnh đạo Hải đoàn 32 trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình.

Gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đậu Trọng Sang có hoàn cảnh khó khăn, trước đây chưa có nhà ở, phải thuê phòng trọ. Trước hoàn cảnh đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức khảo sát, đề xuất hỗ trợ gia đình xây dựng “Nhà đồng đội”.

Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng, trong đó, Hải đoàn 32 trích 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng để hỗ trợ gia đình.

Tại buổi bàn giao nhà, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng gia đình nhiều vật dụng, thiết bị.

Đại diện đơn vị, địa phương tặng quà cho gia đình.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” thể hiện sự quan tâm của đơn vị và địa phương đối với quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.