Tại gia đình mẹ Nghiệm, đại diện Hải đoàn 21 cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoài Nhơn Nam đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của Mẹ và gia đình; đồng thời trao tiền phụng dưỡng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác của Hải đoàn 21 và Đảng ủy, UBND phường Hoài Nhơn Nam thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm.

Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm có chồng và con trai là liệt sĩ. Từ tháng 8-2026, Hải đoàn 21 nhận phụng dưỡng Mẹ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình nắm bắt tình hình sức khỏe, đời sống, kịp thời thăm hỏi, động viên, chăm lo để Mẹ sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 sum vầy bên Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm.

Đoàn công tác của Hải đoàn 21 và Đảng ủy, UBND phường Hoài Nhơn Nam trao tiền phụng dưỡng và tặng quà Mẹ và gia đình.

Thông qua hoạt động, Hải đoàn 21 tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong thực hiện công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, đạo lý tri ân và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.