Ngày 19.11, tại thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026. Đại tá Lê Huy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026 của Hải đoàn 21

Trong năm, Hải đoàn 21 hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi tình hình trên không, trên biển và xử lý các tình huống phát sinh. Hải đoàn cũng xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Qua tuần tra, kiểm tra và thực thi pháp luật trên biển, Hải đoàn phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 5 vụ liên quan đến tội phạm ma túy với 6 đối tượng và 1 vụ vận chuyển hàng cấm với 1 đối tượng. Đơn vị kiểm tra, xử phạt 10 tàu hàng, 8 tàu cá vi phạm các quy định về đánh bắt thủy sản.

Toàn cảnh Lễ tiễn Tàu CSB 8002, Hải đoàn 21 đi thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ

Hải đoàn kiểm tra, tuyên truyền quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 1.562 tàu cá Việt Nam, phát 2.352 tờ rơi và tặng 525 cờ Tổ quốc. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, đơn vị tổ chức 3 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 2 chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” và 2 đợt thăm hỏi, động viên, tặng quà ngư dân có tàu cá bị hỏa hoạn tại tỉnh Gia Lai. Hải đoàn cũng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định chống khai thác IUU cho 1.500 lượt người.

Các tàu Cảnh sát biển của Hải đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu trên biển năm 2026

Trong công tác huấn luyện, Hải đoàn tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật trên biển năm 2026. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi, hội thao cấp Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng. Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa Tàu CSB 8002 thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. Công tác hậu cần, kỹ thuật được duy trì để bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đại tá Trần Lê Trang, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 21 trao thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026

Tại hội nghị, Đại tá Lê Huy biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 và yêu cầu đơn vị triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chủ động thực hiện kế hoạch công tác Cảnh sát biển năm 2027 và những năm tiếp theo. Đại tá Lê Huy cũng yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Triệu Quang Quy, Chính ủy Hải đoàn 21 trao thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” vì đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026

Dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 trao thưởng cho 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”, 26 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và 83 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.