Hải đoàn 21 tổ chức 'Ngày thứ Bảy tình nguyện'

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hải đoàn 21 xung kích xây dựng cảnh quan đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp”, gần 80 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị đã ra quân tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch bờ biển khu vực cầu cảng đơn vị đóng quân. Công việc được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ.

Đoàn cơ sở Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ra quân thực hiện “Ngày thứ Bảy tình nguyện”.

Hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được Hải đoàn 21 tổ chức thường xuyên.

Gần 80 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã dọn dẹp, cắt cỏ, vệ sinh bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị và khu vực cầu cảng.

Dấu chân tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Hải đoàn 21 đã trở thành hình ảnh quen thuộc qua những lần tổ chức "Ngày thứ Bảy tình nguyện" và "Ngày Chủ nhật xanh". Không chỉ dừng lại ở những buổi ra quân vệ sinh môi trường, phong trào đã trực tiếp xóa bỏ nhiều "điểm đen" ô nhiễm, trả lại bầu không khí trong lành và cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho địa phương.

Mỗi phần việc được hoàn thành không chỉ là một hành động cụ thể bảo vệ thiên nhiên, mà còn là một "mệnh lệnh từ trái tim" - thắp sáng tinh thần trách nhiệm, thắt chặt tình quân dân và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp xanh đến cộng đồng.