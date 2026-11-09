Hải đoàn 21 thắt chặt tình quân dân nơi đại ngàn Chư Krey

Trung tá Trần Xuân Hiệu, Trưởng ban Phòng chống tội phạm vi phạm Hải đoàn 21 tuyên truyền về biển, đảo tại chương trình.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 đã tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời phổ biến ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam. Bằng phương pháp truyền đạt gần gũi, trực quan và dễ hiểu, những nội dung về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng đã được truyền tải trọn vẹn đến bà con vùng cao. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố nhận thức và trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đồng bào nơi đại ngàn xa xôi luôn là một bộ phận gắn kết máu thịt trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó chính ủy Hải đoàn 21 và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ly, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai trao quà và ảnh Bác Hồ tặng bà con xã Chư Krey.

Nhân dịp này, Hải đoàn 21 đã trao 50 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất), 50 ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc tặng bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà trao tay là sự sẻ chia ấm áp; mỗi lá cờ đỏ sao vàng cùng tấm ảnh Bác Hồ là lời nhắc nhở thiêng liêng về tình yêu quê hương, bồi đắp niềm tin sắt son của nhân dân với Đảng và Tổ quốc.

Đoàn công tác của Hải đoàn 21 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai ân cần thăm hỏi, động viên bà con nhân dân xã Chư Krey đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí.

Đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 100 lượt người dân. Sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ quân y đã giúp bà con nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, phần nào vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt thường nhật.

Quang cảnh chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại xã Chư Krey.

Thượng tá Trần Quốc Dinh, Phó chính ủy Hải đoàn 21 cho biết, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những con số hay giá trị vật chất của các phần quà, mà chính là tình cảm, trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ của người lính Cảnh sát biển đối với nhân dân. Từ tuyên truyền pháp luật đến chăm lo sức khỏe, hỗ trợ đời sống, mỗi việc làm cụ thể đều hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” ngay từ cơ sở.

Những việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 tại xã Chư Krey là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ: Ở đâu nhân dân cần, ở đó có trách nhiệm và dấu chân người lính Cảnh sát biển; luôn lấy sự chân thành và hành động thiết thực để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.