Các tàu Cảnh sát biển của Hải đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu trên biển năm 2026. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 Cảnh sát biển đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, xử trí tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; kiểm tra, tuyên truyền quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 1.562 tàu cá Việt Nam, phát 2.352 tờ rơi, tặng 525 cờ Tổ quốc.

Công tác huấn luyện chiến đấu được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đúng kế hoạch. Tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật trên biển năm 2026; tham gia hội thi, hội thao cấp Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng; đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa Tàu CSB 8002 thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Toàn cảnh Lễ tiễn tàu CSB 8002, Hải đoàn 21 đi thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm được triển khai quyết liệt. Trong năm 2026 Hải đoàn đã phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá thành công 5 vụ/6 đối tượng liên quan tội phạm ma túy; 1 vụ/1 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm. Đã kiểm tra, xử phạt 10 tàu hàng, 8 tàu cá vi phạm các quy định về đánh bắt thủy sản. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được chú trọng, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21 đã đạt được trong năm 2026.

Đồng chí Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng yêu cầu trong thời gian tới đơn vị tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai toàn diện và đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác Cảnh sát biển năm 2027 và những năm tiếp theo; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.