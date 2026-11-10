Hải đoàn 129 tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Dự buổi tuyên truyền có Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó chính ủy Hải đoàn 129; đại diện Chi cục Biển đảo và Thủy sản cùng lãnh đạo các địa phương.

Báo cáo viên Hải đoàn 129 tuyên truyền nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Các đại biểu và ngư dân tham dự chương trình.

Trong chương trình, cán bộ Hải đoàn 129 đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 150 chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân các xã: Núi Thành, Tam Hải, Tam Xuân (TP Đà Nẵng). Đây là những địa phương có nhiều tàu cá đánh bắt cá xa bờ, thường xuyên hoạt động tại khu vực đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và đặc khu Hoàng Sa (TP Đà Nẵng).

Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” (IUU); kết quả hoạt động của các âu tàu, làng chài tại đặc khu Trường Sa; chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Lãnh đạo Hải đoàn 129 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Anh Nguyễn Hữu Trường, Trưởng phòng Kiểm ngư (Chi cục Biển đảo và Thủy sản), chia sẻ: “Những nội dung tuyên truyền rất hữu ích với ngư dân, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật mà còn khơi dậy trách nhiệm của ngư dân trong việc bảo vệ môi trường, tài nguyên biển, khai thác thủy sản đúng pháp luật”.

Dịp này, Hải đoàn 129 đã trao 150 cờ Tổ quốc, 150 áo phao cá nhân tặng bà con ngư dân.