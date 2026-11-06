Hải đoàn 129 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân

Hải đoàn đã phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) với chủ đề: “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị và toàn xã hội”. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, kỷ luật lành mạnh, chính quy, an toàn.

Đại tá Bùi Ngọc Sang phát biểu tại chương trình.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 dự Ngày Pháp luật.

Hải đoàn phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong Quân đội, Quân chủng, Hải đoàn; thông báo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong toàn quân; kịp thời rút kinh nghiệm, định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Bên cạnh đó, Hải đoàn phối hợp với Chi cục Thủy sản các tỉnh ven biển tổ chức tuyên truyền cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân về pháp luật và bảo vệ tài nguyên biển.

Cũng trong dịp này, các tàu, âu tàu, làng chài thuộc Hải đoàn tăng cường tuyên truyền cho ngư dân trên biển kết hợp tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống máy liên lạc tàu cá, máy thông tin VHF trong điều kiện sóng gió lớn. Quá trình tuyên truyền kết hợp tặng cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân, hỗ trợ bà con về thuốc men, lương thực, thực phẩm, nước ngọt.

Âu tàu của Hải đoàn 129 phát tài liệu tuyên truyền pháp luật và trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Trong tháng 10-2026, Hải đoàn 129 đã tổ chức tuyên truyền cho 125 lượt tàu cá, trao 130 cờ Tổ quốc, 130 áo phao tặng ngư dân. Qua đó giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, xây dựng thế trận “lòng dân trên biển” vững chắc.