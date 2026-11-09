Hải đoàn 11 hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển năm 2026

Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 11 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, đơn vị tham gia 2 vụ cứu nạn liên quan đến 2 tàu, cứu được 12 người.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 11 phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hải đoàn tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị tổ chức thành công diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển năm 2026, đồng thời tham gia diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên, hai cấp và diễn tập phòng thủ Quân khu 4, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, nền nếp. Hải đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển tổ chức 3 chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và 7 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Đơn vị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có các quy định về chống khai thác IUU, cho hơn 1.800 lượt người, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tích cực.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 biểu dương những kết quả cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 11 đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu Hải đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả kế hoạch công tác Cảnh sát biển năm 2027 và những năm tiếp theo. Hải đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 11 trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Tại hội nghị, Đảng ủy, chỉ huy Hải đoàn 11 quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 và trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.