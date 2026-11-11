Hai diễn viên phim 'Mưa đỏ' trở lại màn ảnh với phim hài - tình cảm

Trong "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn ghi dấu ấn với những vai diễn đặt trong bối cảnh chiến tranh. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt có thành tích phòng vé nổi bật. Việc cả hai tiếp tục hợp tác trong một dự án thuộc thể loại hoàn toàn khác đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Nếu Steven Nguyễn liên tiếp tham gia các dự án điện ảnh sau "Mưa đỏ", trong đó có "Trại buôn người", "Chị chị em em 3", thì "Lái chị vào tim em" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Đỗ Nhật Hoàng sau khoảng một năm.

Sự tái hợp lần này cũng mở ra sự thay đổi về hình tượng của hai diễn viên, từ những nhân vật gắn với chiến tranh sang câu chuyện tình cảm trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Đỗ Nhật Hoàng (bìa phải) và Steven Nguyễn (bìa trái) trên tấm poster đầu tiên của phim "Lái chị vào tim em". Ảnh: NSX

Cùng với thông tin dự án, ê-kíp giới thiệu poster đầu tiên với sự xuất hiện của ba nhân vật chính. Trong đó, Lamoon đứng tại một trạm xe buýt, ở giữa hai chàng trai có phong cách đối lập. Steven Nguyễn xuất hiện bên chiếc ô tô màu đen với hình ảnh một chàng trai giàu có, hài hước.

Trong khi đó, Đỗ Nhật Hoàng mang vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, gắn với chiếc xe điện màu hồng - đen. Hai gam màu hồng và vàng chủ đạo tạo nên không khí trẻ trung, lãng mạn cho bộ phim.

Bên cạnh hai nam diễn viên, Lamoon cũng là gương mặt đáng chú ý của dự án. Sau vai Út Khờ trong "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và thời gian tập trung cho hoạt động âm nhạc, nữ diễn viên trở lại màn ảnh với một nhân vật trong câu chuyện tình cảm hiện đại, có yếu tố hài hước.

"Lái chị vào tim em" do Quản Phương Thanh đạo diễn kiêm đồng biên kịch. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Nga theo diện học bổng.

Trước đó, Quản Phương Thanh từng tham gia đạo diễn các chương trình âm nhạc như "Hương Mùa Hè", "dreAMEE acoustic show", thực hiện MV cho AMEE, Thiều Bảo Trâm, Phan Mạnh Quỳnh, MIN, Noo Phước Thịnh, đồng thời có kinh nghiệm sản xuất webseries và phim ngắn.