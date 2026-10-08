Hai diễn viên Hàn Quốc cùng tên bất ngờ thông báo sẽ kết hôn

Theo MyDaily đưa tin ngày 8/10, nữ diễn viên Lee Yoo Jin sẽ chính thức lên xe hoa trong tháng 10. Trước đó, vào ngày 7/10, cô đã đăng tải một đoạn video ghi lại bộ ảnh cưới trên trang cá nhân, kèm theo bức tâm thư dài thông báo về bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Trong bài đăng, nữ diễn viên mở đầu bằng những lời chia sẻ đầy cảm xúc: "Tôi muốn thông báo đến mọi người một tin tức của mình với tâm trạng có chút hồi hộp. Ngày 9/10/2016, tôi đã gặp được một nhân duyên quý giá và giờ đây, chúng tôi chuẩn bị cùng nhau bắt đầu một hành trình mới".

Nữ diễn viên Lee Yoo Jin sẽ chính thức lên xe hoa trong tháng 10.

Lee Yoo Jin cho biết cô đã suy nghĩ rất nhiều về cách thông báo chuyện kết hôn đến những người thân quen và khán giả. Nữ diễn viên mong muốn có thể trực tiếp liên lạc, chia sẻ niềm vui với từng người, song vì nhiều lý do, cô không thể thực hiện điều đó với tất cả mọi người.

"Tôi rất muốn trực tiếp liên lạc và thông báo tin vui đến từng người, nhưng vẫn còn nhiều người tôi chưa thể gặp gỡ hay trò chuyện. Vì vậy, tôi quyết định gửi lời chào và chia sẻ thông tin này trước thông qua bài viết", cô bày tỏ.

Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, Lee Yoo Jin cũng dành những lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã luôn dõi theo và ủng hộ mình trong suốt những năm qua.

"Kể từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện trước công chúng với tư cách một diễn viên cho đến hiện tại, tôi đã trải qua rất nhiều thời gian và những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi thực sự biết ơn những người đã dõi theo tôi, gặp gỡ tôi thông qua các tác phẩm và luôn âm thầm dành cho tôi sự ủng hộ ấm áp, đặc biệt là những người hâm mộ yêu quý", nữ diễn viên chia sẻ.

Đặc biệt, Lee Yoo Jin nhấn mạnh rằng cô muốn đích thân thông báo chuyện kết hôn đến người hâm mộ, những người đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường sự nghiệp.

Nữ diễn viên viết: "Giờ đây, tôi đang chuẩn bị bước sang một khởi đầu mới trong cuộc đời. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để tiếp tục cho mọi người thấy hình ảnh tích cực của mình, cả với tư cách một con người lẫn một diễn viên. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên cạnh tôi. Tôi hứa sẽ tiếp tục gặp lại mọi người với những hình ảnh tốt đẹp trong thời gian dài sắp tới".

Được biết, Lee Yoo Jin sinh năm 1994, chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2017 thông qua web drama Love Playlist mùa đầu tiên. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các phần tiếp theo của series này cùng một số tác phẩm như Dog Knows Everything, Heavenly và Eul's Love, từng bước xây dựng sự nghiệp diễn xuất.

Điều khiến thông tin kết hôn của Lee Yoo Jin trở nên đặc biệt là chỉ một ngày trước đó, một diễn viên kiêm đạo diễn khác cũng có tên Lee Yoo Jin đã công bố tin vui tương tự.

Cụ thể, ngày 6/10, nam diễn viên Lee Yoo Jin, con trai của tài tử Lee Hyo Jung, thông báo sẽ kết hôn với nữ diễn viên Cha Kyung Eun. Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 14/11 tới đây.

Nam diễn viên Lee Yoo Jin cũng thông báo sẽ kết hôn với nữ diễn viên Cha Kyung Eun.

Không chỉ xác nhận chuyện cưới hỏi, Lee Yoo Jin và Cha Kyung Eun còn khiến công chúng chú ý khi đồng thời thông báo nữ diễn viên đang mang thai.

Việc hai nghệ sĩ cùng tên lần lượt công bố chuyện kết hôn trong hai ngày liên tiếp đã tạo nên sự trùng hợp thú vị trong làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là hai diễn viên hoàn toàn khác nhau, với hành trình hoạt động nghệ thuật và câu chuyện tình cảm riêng biệt.

Những thông báo liên tiếp này cũng khiến tháng 10 trở thành khoảng thời gian đáng nhớ đối với cả hai nghệ sĩ mang tên Lee Yoo Jin khi cùng chia sẻ niềm vui bước sang một chương mới trong cuộc sống.