Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10-13/12 tại sân bay quân sự Gia Lâm, Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) sẽ cử 110 cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên cùng 75 chó nghiệp vụ tham gia. Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng nhà trường trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về công tác chuẩn bị, phục vụ biểu diễn tại triển lãm.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

75 quân khuyển Biên phòng phô diễn cùng công nghệ VR

Xin đồng chí cho biết, so với những lần tham gia triển lãm trước, Trường Trung cấp 24 Biên phòng sẽ mang đến triển lãm năm nay những nội dung gì mới?

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, so với hai kỳ triển lãm trước, nhà trường đã bổ sung hai nội dung mới.

Nội dung thứ nhất là trưng bày kết hợp công nghệ thực tế ảo (VR). Tại đây, nhà trường tái hiện các tình huống sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm cứu nạn, đánh bắt tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Các tình huống được xây dựng sát với thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng.

Nội dung thứ hai là chương trình biểu diễn phục vụ khách tham quan và Nhân dân, trong đó tái hiện không gian khu vực biên giới cùng các tình huống nghiệp vụ. Chương trình được chia thành bốn chương, gồm: “Những người bạn trung thành”, “Những người bạn tài năng”, “Những người bạn uy dũng” và “Những người bạn thân thiện”.

Các nội dung này đã được nhà trường triển khai và tổ chức luyện tập ngay từ đầu năm. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị phục vụ triển lãm đã hoàn tất. Nhà trường sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Để đáp ứng yêu cầu của từng phần biểu diễn, Trường Trung cấp 24 Biên phòng lựa chọn huấn luyện viên và chó nghiệp vụ theo những tiêu chí nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên: Căn cứ nội dung biểu diễn và nhiệm vụ được giao tại triển lãm, ngay từ đầu năm, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn huấn luyện viên, chó nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, chúng tôi tổ chức huấn luyện theo tiêu chí, yêu cầu của từng bài tập.

Đối với chương “Những người bạn trung thành”, nội dung tập trung vào cơ bản kỷ luật và đồng diễn tập thể. Vì vậy, chó nghiệp vụ phải có kỷ luật tốt, thể hình và thần kinh đáp ứng đúng yêu cầu huấn luyện. Đội ngũ huấn luyện viên được tuyển chọn trong toàn trường, trong đó có lực lượng từ các cụm cơ động, và được huấn luyện theo yêu cầu của từng bài tập.

Đối với các chương “Những người bạn tài năng” và “Những người bạn uy dũng”, yêu cầu về tuyển chọn, luyện tập rất cao. Chỉ những chó nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới được đưa vào luyện tập và biểu diễn. Với những trường hợp chưa đạt, chúng tôi tiếp tục bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu của bài tập.

Đến nay, đội ngũ huấn luyện viên và chó nghiệp vụ đều đáp ứng yêu cầu, bảo đảm triển khai tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, an toàn, cũng như biểu diễn các nội dung theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Diễn tập, tái hiện các tình huống sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, đánh bắt tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, ngày 27/11.

Các "quân khuyển" đã sẵn sàng cho triển lãm

Tại không gian thực tế ảo hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khách tham quan. Ở đây, khách tham quan sẽ được trải nghiệm những gì và Trường Trung cấp 24 Biên phòng mong muốn gửi gắm thông điệp nào qua hoạt động này, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên: Không gian thực tế ảo được chia thành hai phần. Ở phần thứ nhất, khách tham quan được theo dõi và trải nghiệm hoạt động sử dụng chó nghiệp vụ trong các tình huống tuần tra bảo vệ biên giới, phát hiện, bắt giữ đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Cùng với đó là một chiến lệ sử dụng chó nghiệp vụ phục kích, đánh bắt tội phạm có vũ trang trên biên giới.

Không gian này còn tái hiện hoạt động sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn ở trong nước và quốc tế, như tại thôn Làng Nủ (Lào Cai), Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela.

Ở phần thứ hai, người chơi được trực tiếp trải nghiệm điều khiển chó nghiệp vụ thực hành các động tác vâng lời, kỷ luật và đánh cắn. Hoạt động này mang đến cho người tham gia nhiều cung bậc cảm xúc.

Qua đó, nhà trường mong muốn người chơi và khách tham quan hiểu rõ hơn về tính năng, tác dụng của chó nghiệp vụ. Đồng thời, công chúng thấy được hiệu quả của việc phát huy những khả năng ấy trong công tác biên phòng, quân sự, quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ quốc gia, quốc tế hiện nay.

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng tập luyện chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2026.

Đồng chí có thể chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị lực lượng của Trường Trung cấp 24 Biên phòng, cũng như những phần việc sẽ triển khai từ nay đến ngày khai mạc?

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên: Tham gia triển lãm lần này, Trường Trung cấp 24 Biên phòng cử 110 cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên và 75 chó nghiệp vụ. Trong đó, 40 cán bộ, huấn luyện viên cùng 36 chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và xử lý các tình huống phát sinh. Lực lượng còn lại tham gia trình diễn phục vụ Nhân dân và khách tham quan.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch từ đầu năm, tiến hành tuyển chọn lực lượng và bắt đầu huấn luyện từ tháng 5/2026. Quá trình huấn luyện được chia thành hai giai đoạn: từ tháng 5 đến tháng 8 và từ tháng 9 đến tháng 12. Đến nay, công tác huấn luyện đã cơ bản hoàn thành.

Ngày 28/11, nhà trường cử lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn cơ động đến Lữ đoàn 918, sân bay Gia Lâm, để triển khai nhiệm vụ. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, buổi sơ duyệt sẽ diễn ra vào ngày 1/12.

Tiếp đó, ngày 2/12, lực lượng huấn luyện viên, chó nghiệp vụ cùng toàn bộ trang bị, vật chất sẽ đến Lữ đoàn 918. Chúng tôi sẽ lắp đặt khu tham quan thực tế ảo, khu trưng bày tiêu bản và khu trò chơi quân sự, sẵn sàng cho đợt sơ duyệt lần thứ hai vào ngày 5/12.

Dự kiến, tổng duyệt diễn ra vào ngày 8/12. Từ ngày 10-13/12, nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Trường Trung cấp 24 Biên phòng được thành lập ngày 15/12/1959, là cơ sở duy nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam đào tạo huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp vụ. Song song với công tác giảng dạy, huấn luyện và nghiên cứu khoa học, nhà trường luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham gia tìm kiếm cứu nạn ở cả trong nước và quốc tế. Lần thứ ba góp mặt tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam mang đến niềm vinh dự, tự hào lớn lao cùng những cảm xúc đặc biệt cho mỗi cán bộ, huấn luyện viên và chiến sĩ lực lượng quân khuyển.