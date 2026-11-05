Hai di sản tư liệu Việt Nam vừa được UNESCO ghi danh cấp khu vực có gì đặc biệt?

Đỉnh núi Non Nước mang nhiều áng văn thơ cổ nhất nước ta với hơn 100 bài vịnh và 40 bài khắc thạch của các danh nhân lịch sử. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Những ghi chép về một thương cảng quốc tế từng sầm uất ở Phố Hiến (Hưng Yên) và các văn khắc trên vách đá núi Non Nước (Ninh Bình), có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX, vừa được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai di sản cung cấp nguồn tư liệu quý về lịch sử, văn hóa, giao lưu thương mại và đời sống xã hội của Việt Nam qua nhiều thế kỷ.

Dấu ấn giao thương quốc tế

Vào lúc 15h20 ngày 5/11/2026 (giờ Việt Nam), tại Kỳ họp lần thứ 11 diễn ra ở Jakarta (Indonesia), Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) đã thông qua hai hồ sơ “Văn bia Phố Hiến,” tỉnh Hưng Yên và “Ma nhai trên núi Non Nước,” tỉnh Ninh Bình.

Gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm, có niên đại từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX, Văn bia Phố Hiến hiện lưu giữ tại các di tích thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế kỷ, hệ thống văn bia là nguồn tư liệu xác thực, phản ánh một giai đoạn phát triển đặc biệt của Phố Hiến - thương cảng quốc tế tiêu biểu ở châu Á trong lịch sử.

Hình thành từ thế kỷ XVI và phát triển cực thịnh vào thế kỷ XVII, Phố Hiến từng là một trong những trung tâm văn hóa, thương mại lớn của Việt Nam, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng của Đông Nam Á và Đông Á.

Sự hiện diện của nhiều thương nhân nước ngoài, trong đó có người Hoa, người Nhật và từ nửa cuối thế kỷ XVII có người Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, đã góp phần tạo nên diện mạo một đô thị cảng có tính quốc tế.

Văn bia Phố Hiến. (Ảnh: Cục Di sản Văn hóa)

Giá trị của Văn bia Phố Hiến không chỉ nằm ở những ghi chép về quá trình hình thành, phát triển đô thị và hoạt động thương mại. Hệ thống văn bia còn phản ánh quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa; sự giao thoa tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống của cộng đồng cư dân người Việt và người nước ngoài tại Phố Hiến từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX.

Những tấm bia còn lưu giữ nhiều dấu ấn riêng của đời sống xã hội và tinh thần cư dân nơi đây. Trong đó, 9 tấm bia tại Văn Miếu Xích Đằng thể hiện truyền thống hiếu học của người Hưng Yên; một số văn bia ghi lại sự chủ động đóng góp của nữ giới trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng. Đây cũng là nguồn cứ liệu có ý nghĩa đối với nghiên cứu về ngoại giao văn hóa, kinh tế và giao lưu hàng hải trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kho tư liệu lịch sử nhiều thế kỷ

Ma nhai trên núi Non Nước thuộc Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình, gồm 43 bản văn khắc hiện còn, sử dụng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ, có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX. Các văn bản được khắc trực tiếp trên vách đá, với nhiều thể loại như ngự bút, bia ký, thơ văn, đề từ…, do các vị vua, quan, danh nhân, nhà văn hóa, nhà thơ lưu lại.

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với các chuyên gia đến từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Trần Nhân Tông tiến hành công tác rập thác bản văn bia Ma Nhai. (Ảnh: TTXVN phát)

Được thực hiện bằng kỹ thuật điêu khắc đá truyền thống, các bản ma nhai có hình thức độc đáo, nội dung đa dạng và giá trị tư liệu không thể thay thế. Những văn khắc cung cấp thông tin về lịch sử dựng nước, giữ nước của Việt Nam; đồng thời phản ánh quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa ở Đông Á, trong đó có sự giao thoa giữa Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam.

Các bản khắc còn góp phần làm rõ lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại trong dòng chảy văn học chữ Hán ở Đông Á. Đáng chú ý, nội dung một số văn bản cho thấy sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động xã hội, tôn giáo qua nhiều giai đoạn lịch sử, cung cấp thêm cứ liệu về vị trí, vai trò của nữ giới trong đời sống xã hội Việt Nam từ thời trung đại.

Toàn cảnh Hội nghị vừa diễn ra tại thành phố Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Cục Di sản Văn hóa)

Theo đánh giá của Ủy ban MOWCAP, hai hồ sơ của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí ghi danh về tính xác thực, tính toàn vẹn, tính độc bản, tầm quan trọng và ý nghĩa khu vực; đồng thời có kế hoạch bảo quản, quản lý và phát huy khả năng tiếp cận di sản cụ thể, khả thi.

Với việc có thêm hai di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, Việt Nam hiện có 13 di sản tư liệu được công nhận, gồm 4 di sản tư liệu trong Danh mục Di sản tư liệu thế giới và 9 di sản tư liệu trong Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả này góp phần thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển di sản văn hóa Việt Nam, phấn đấu có thêm 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh vào năm 2030 và 10 di sản vào năm 2045./.

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Chủ tịch Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương trao bằng ghi danh Di sản Tư liệu cho đại diện tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình. (Ảnh: Cục Di sản Văn hóa)

Kỳ họp lần thứ 11 của MOWCAP, gồm hơn 150 đại biểu đến từ 24 quốc gia thành viên. Nội dung của Hội nghị toàn thể tập trung đánh giá các hoạt động của MOWCAP đã triển khai giai đoạn 2024-2026 thông qua báo cáo của Ban Thư ký và các quốc gia thành viên; góp ý và thông qua một số nội dung sửa đổi trong Quy chế hoạt động và Hướng dẫn bảo vệ di sản tư liệu của Chương trình; tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thế giới của nước: Các cộng đồng du mục biển, di sản tư liệu và Ký ức thế giới;” xem xét và thông qua 24 hồ sơ đề cử ghi vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau 3 ngày làm việc liên tục, Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO và các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu thông qua 21/24 hồ sơ ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương, gồm 02 hồ sơ đề cử chung và 22 hồ sơ của các quốc gia: Trung Quốc (03), Ấn Độ (03), Indonesia (03), Kazakhstan (02), Hàn Quốc (02), Mông Cổ (01), Philippin (03), Thái Lan (01), Đông Timor (01), Turkmenistan (01) và Việt Nam (02).