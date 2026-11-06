Hai di sản tư liệu của Ninh Bình và Hưng Yên được quốc tế ghi danh

Đoàn Việt Nam tại Kỳ họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Việc ghi danh được thông qua tại Kỳ họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP).

Đây được xem là sự ghi nhận quốc tế đối với những giá trị lịch sử, văn hóa và tư liệu đặc sắc của Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Việt Nam trong bảo tồn, gìn giữ và chia sẻ ký ức chung của khu vực và nhân loại.

Hai di sản tư liệu mới được ghi danh đều là những chứng tích về chiều sâu văn hiến và lịch sử giao lưu của Việt Nam. Trong đó, Ma nhai núi Non Nước (Ninh Bình) gồm 43 văn khắc trực tiếp trên vách núi, có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX, được thể hiện bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

Ma nhai núi Non Nước gồm 43 văn khắc được khắc trực tiếp trên vách núi, có niên đại từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XX thể hiện bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Các tác phẩm bao gồm thơ, văn, bài ký, ngự bút của các bậc quân vương, danh nhân, học giả và thi sĩ qua nhiều thời đại. Tiêu biểu là bài “Dục Thúy sơn Linh Tế tháp ký” của Trương Hán Siêu, được khắc năm 1343.

Văn bia Phố Hiến (Hưng Yên) gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm, có niên đại từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, hiện được lưu giữ tại các di tích thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Đây là nguồn tư liệu gốc quý giá, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Phố Hiến, một thương cảng quốc tế từng giữ vị trí quan trọng trong mạng lưới giao thương của Việt Nam và khu vực.

Văn bia Phố Hiến gồm 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm, có niên đại từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, hiện được lưu giữ tại các di tích thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Hai bộ tư liệu mang những giá trị riêng biệt, góp phần làm phong phú nhận thức về lịch sử và văn hóa châu Á – Thái Bình Dương. Việc MOWCAP ghi danh hai di sản cho thấy giá trị của các nguồn tư liệu nguyên gốc trong nghiên cứu, tái hiện lịch sử và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đồng thời, hai di sản bổ sung những bằng chứng lịch sử cụ thể, thể hiện bản sắc, sức sáng tạo và vai trò của Việt Nam trong dòng chảy văn hóa, văn minh khu vực.

Với 2 di sản mới được ghi danh, Việt Nam có tổng cộng 13 di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO, gồm 4 di sản tư liệu thế giới và 9 di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Kết quả này cho thấy sự phong phú, đa dạng của kho tàng di sản tư liệu Việt Nam, đồng thời ghi nhận những bước tiến trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản và vai trò ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác văn hóa quốc tế.

Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ và vận động ghi danh, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp với hai địa phương, hỗ trợ trao đổi chuyên môn, kết nối với các chuyên gia và cơ quan thuộc UNESCO, MOWCAP. Qua đó, góp phần hoàn thiện căn cứ khoa học, bổ sung tư liệu, làm rõ những giá trị đặc sắc và ý nghĩa khu vực của từng hồ sơ.

Thông qua các kênh đối ngoại tại Paris và trong khu vực, Việt Nam giới thiệu hai hồ sơ đề cử, trao đổi và vận động sự quan tâm, ủng hộ của quốc tế. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp công tác chuyên môn về di sản với hoạt động ngoại giao văn hóa, cùng sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương, địa phương, giới nghiên cứu và mạng lưới đối tác quốc tế.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao phát ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đề cao vai trò của Chương trình Ký ức thế giới trong bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử toàn cầu, cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình trong bảo vệ di sản.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong gìn giữ, phát huy giá trị các di sản tư liệu mới được ghi danh; hợp tác với UNESCO và các đối tác quốc tế, kết nối nguồn lực và giới thiệu giá trị di sản thông qua các hoạt động đối ngoại, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của các địa phương và Việt Nam.

Kỳ họp toàn thể lần thứ 11 của MOWCAP diễn ra từ ngày 2 – 6/11/2026 tại Jakarta (Indonesia), với sự tham dự của 40/43 quốc gia thành viên. Đây là kỳ họp định kỳ 2 năm một lần, tập trung rà soát, đánh giá các dự án do MOWCAP triển khai; xem xét báo cáo hoạt động của các Ủy ban Quốc gia Chương trình Ký ức thế giới và xét duyệt 24 hồ sơ đề cử ghi danh di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hà Anh