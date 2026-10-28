Hai đêm nhạc Hàn Quốc - Việt Nam khuấy động Hà Nội

Là một trong những sự kiện tiêu biểu của “Korea Season 2026”, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì tổ chức, với sự phối hợp thực hiện của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Quy tụ các ban nhạc, nghệ sĩ indie Hàn Quốc cùng các nghệ sĩ Việt Nam trên một sân khấu, chương trình mở cửa miễn phí cho tất cả khán giả, không yêu cầu đặt vé trước và được tổ chức theo hình thức đứng tự do. Ngay từ sáng sớm, đông đảo khán giả đã có mặt để chờ đón sự kiện, tạo nên những hàng dài xếp hàng từ trước giờ biểu diễn.

Hai đêm Hà Nội sôi động với những màn trình diễn live đầy năng lượng của nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong đêm diễn đầu tiên (24/10), ba ban nhạc TOUCHED, Silica Gel và QWER đã mang đến những màn trình diễn mang đậm dấu ấn riêng.

TOUCHED gây ấn tượng với phần trình diễn mạnh mẽ nhưng vẫn giàu cảm xúc, trong khi Silica Gel đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc độc đáo của nhóm qua những âm thanh đầy sáng tạo.

QWER khép lại đêm diễn đầu tiên bằng những giai điệu tươi trẻ, trong trẻo, kết hợp hài hòa cá tính âm nhạc của cả bốn thành viên.

Đặc biệt, lễ khai mạc có sự tham dự của bà Lee Miyon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sangsik, người đang nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ Việt Nam khi tiếp nối “huyền thoại Park Hang-seo”.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của đội quán quân K-POP LOVERS FESTIVAL minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của làn sóng Hàn Quốc đối với thế hệ MZ Việt Nam, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đã góp phần làm nên ý nghĩa đặc biệt cho sự kiện.

Trong ngày thứ hai (25/10), Mijinee, DjembeCola và The Shepherd Bois là những nghệ sĩ từng góp mặt trong phần mở màn của ngày đầu tiên tiếp tục mang đến những màn trình diễn ấn tượng.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mijinee lan tỏa nguồn năng lượng tươi vui qua giọng hát khỏe khoắn, đầy sức sống. DjembeCola mang đến sự kết hợp giữa nhịp điệu châu Phi, giai điệu Hàn Quốc và âm hưởng hiện đại, trong khi The Shepherd Bois thể hiện những ca khúc về tình yêu với ca từ táo bạo và phong cách âm nhạc phóng khoáng.

Tiếp nối chương trình, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hoàng Dũng cùng ban nhạc Màu Nước Band của Việt Nam bước lên sân khấu. Sự hòa quyện giữa âm nhạc giàu cảm xúc của Hoàng Dũng và phần trình diễn của Màu Nước Band đã làm nổi bật sức hấp dẫn của âm nhạc Việt Nam, khép lại lễ hội âm nhạc kéo dài hai ngày.

Bên cạnh các màn trình diễn âm nhạc, khán giả còn có cơ hội khám phá văn hóa Hàn Quốc qua nhiều hoạt động trải nghiệm. Trong cùng thời gian, Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc, do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chủ trì thực hiện, đã mang đến nhiều hoạt động đa dạng như trải nghiệm mặc Hanbok, làm đồ thủ công truyền thống, tham gia lớp học nấu món Hàn và tìm hiểu văn hóa ẩm thực Hàn Quốc.

Lễ hội lần này là dịp để nghệ sĩ và khán giả hai nước Hàn Quốc – Việt Nam trải nghiệm và khám phá văn hóa của nhau thông qua những màn trình diễn âm nhạc trực tiếp. Với sự góp mặt của các ban nhạc, nghệ sĩ indie rock, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hàn Quốc cùng các nghệ sĩ Việt Nam, chương trình đã mang đến những sắc màu âm nhạc đa dạng, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, góp phần nâng cao sự quan tâm và hiểu biết về âm nhạc của hai quốc gia.

Từ sức nóng của các ban nhạc đến giai điệu giao hưởng – Korea Season tiếp nối với “SM Classics Live in HANOI”

“Korea Season 2026” là chương trình giao lưu văn hóa thường niên, giới thiệu đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật Hàn Quốc nhằm thúc đẩy mối quan hệ văn hóa lâu dài và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Tiếp nối lễ hội âm nhạc lần này, chương trình sẽ tiếp tục đến với khán giả Việt Nam qua đêm nhạc cổ điển vào tháng 11. SM Classics phối hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam mang đến những bản phối giao hưởng mới mẻ từ các ca khúc K-pop đình đám của Girls’ Generation, EXO, NCT và nhiều nghệ sĩ khác. Đặc biệt, RYEOWOOK (SUPER JUNIOR) và nghệ sĩ violin Hyunjun Jung sẽ tham gia với vai trò nghệ sĩ khách mời biểu diễn cùng dàn nhạc, tạo nên sân khấu kết hợp giữa Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Trước thềm đêm diễn chính, chương trình tọa đàm âm nhạc “When K-POP Meets Classical Music In Conversation” sẽ diễn ra vào ngày 2/11, tiếp đó là lớp học chuyên sâu “K-POP Orchestra Masterclass” vào ngày 3/11, đều được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi và học hỏi gắn liền với buổi biểu diễn, chương trình sẽ tạo cơ hội để khán giả và các nghệ sĩ Việt Nam hiểu thêm về văn hóa của nhau. Đêm diễn chính “SM Classics Live in HANOI” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 5/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.