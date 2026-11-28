Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức hai đêm biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, giới thiệu đến khán giả những sắc màu đặc trưng của nghệ thuật ca kịch, bài chòi và tuồng.

Mở đầu chương trình vào lúc 19h30 ngày 27.11 là vở dân ca kịch “Chuyện Thằng Bờm”, được chuyển thể từ câu chuyện dân gian quen thuộc qua ngôn ngữ sân khấu ca kịch, bài chòi.

Với những tình huống dí dỏm, nhân vật gần gũi và tiếng cười hóm hỉnh, tác phẩm mang đến góc nhìn sinh động về đời sống dân gian, những giá trị nhân văn cùng nét duyên trong văn hóa Việt.

Vở diễn do Thiên Ân sáng tác, Anh Nguyễn chuyển thể sang ca kịch, bài chòi, TS - NSND Triệu Trung Kiên đạo diễn, với sự tham gia biểu diễn của Đoàn Ca kịch Bài Chòi, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Với những tình huống dí dỏm, nhân vật gần gũi và tiếng cười hóm hỉnh, vở dân ca kịch “Chuyện Thằng Bờm” mang đến góc nhìn sinh động về đời sống dân gian, những giá trị nhân văn và nét duyên văn hóa Việt

Tiếp nối chương trình vào lúc 19h30 ngày 28.11 là vở tuồng lịch sử “Trần Bình Trọng”. Tác phẩm tái hiện trang sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông năm 1285, khắc họa hình tượng người anh hùng dân tộc với khí phách kiên trung, lòng trung nghĩa và ý chí bất khuất.

Vở tuồng do Kim Hùng sáng tác, NSƯT Vĩnh Phô và NSND Sĩ Thừa đạo diễn, âm nhạc do Văn Bá Anh - Nguyễn Viết thực hiện. NSND Phan Văn Quang đảm nhận vai Bình Trọng cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng.

Hai tác phẩm với hai sắc thái biểu đạt khác nhau nhưng cùng hướng đến giá trị cốt lõi là gìn giữ ký ức văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc thông qua nghệ thuật sân khấu.

Không chỉ chú trọng chất lượng biểu diễn, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng còn hướng đến đổi mới không gian thưởng thức, nâng cao trải nghiệm của khán giả. Từ khâu đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ đến chăm chút cảnh quan, không gian và từng chi tiết phục vụ, Nhà hát mong muốn tạo nên môi trường thưởng thức nghệ thuật chuyên nghiệp, thân thiện, gần gũi.

Việc quan tâm đến trải nghiệm của khán giả được xem là một trong những hướng đổi mới nhằm đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Qua đó, nghệ thuật không chỉ được gìn giữ trên sân khấu mà còn lan tỏa thông qua một trải nghiệm văn hóa trọn vẹn, khuyến khích khán giả đến thưởng thức và tiếp tục quay trở lại.

Thông qua hai chương trình, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng tiếp tục khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, từng bước đổi mới phương thức phục vụ, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và góp phần đưa di sản văn hóa trở thành một phần sống động trong đời sống đô thị.

Cả hai vở diễn đều được tổ chức miễn phí, mỗi vở biểu diễn duy nhất một đêm tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, số 155 Phan Châu Trinh, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.