Hai đêm diễn của BigBang mang lại 750 tỷ đồng cho Hà Nội

Theo thông tin mới nhất từ Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế BigBang 2026-2027 World tour (XX: Cosmos) in Hanoi, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hôm 24 và 25/10, là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026.

Hình ảnh 3 thành viên BigBang trước hàng chục nghìn khán khả Việt Nam.

Trong hai đêm diễn, chương trình thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Chương trình cũng nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế với khoảng 200 tin, bài của các cơ quan báo chí trong nước đã đưa tin về sự kiện.

Chỉ tính riêng hai ngày 23 và 24/10/2026, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao; lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt từ 75% đến 100%.

Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Các thành viên BigBang gồm G-Dragon, Daesung và Taeyang (từ trái sang).

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định việc kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế với hoạt động quảng bá điểm đến, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ.

Sự kiện góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế, tạo cơ hội thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Thủ đô trên các kênh truyền thông trong nước, quốc tế.

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế; từng bước phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phối hợp tổ chức và bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

Đồng thời, phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ; phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Từ đó, hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.

Mai Nhâm (thực hiện)