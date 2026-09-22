Hai đệ nhất phu nhân Mỹ - Trung sắp hội ngộ sau gần một thập niên

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện cùng giơ cao bức thư pháp chữ Hán có nghĩa "vận may" do các em học sinh viết trong chuyến thăm trường tiểu học Banchang ở Bắc Kinh vào tháng 11/2017. Ảnh: Reuters.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ dẫn dắt một loạt hoạt động ngoại giao văn hóa trong chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện, đánh dấu chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của hai người kể từ năm 2015.

Theo lịch trình chính thức do văn phòng đệ nhất phu nhân Mỹ công bố, chuyến thăm kéo dài 3 ngày, từ 23 đến 25/9, sẽ bao gồm nhiều nghi thức ngoại giao cấp cao cùng các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung.

Bà Melania sẽ cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đón ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện tại Nhà Trắng vào ngày 24/9, sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân dự kiến đến Căn cứ Liên hợp Andrews vào tối hôm trước.

Các hãng truyền thông nước ngoài hôm 17/9 đưa tin ông Trump sẽ trực tiếp đón ông Tập tại Căn cứ Andrews, thay vì chỉ thực hiện nghi thức đón tiếp tại Nhà Trắng. Đây là một nghi thức hiếm khi được dành cho các nhà lãnh đạo nước ngoài tại sân bay.

Lễ đón chính thức sẽ diễn ra tại khuôn viên Nhà Trắng, trải dài qua Bãi cỏ phía Nam, tầng Quốc gia và Vườn Hồng. Nghi thức mở màn bằng màn phô diễn quân sự tại khuôn viên Nhà Trắng, với đội danh dự các lực lượng vũ trang Mỹ đứng dọc đường phía Nam, cùng quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc được trưng bày.

Tổng cộng 479 quân nhân thuộc tất cả các quân chủng của Mỹ sẽ tham gia đội hình danh dự. Buổi lễ cũng bao gồm nghi thức chào đón tổng thống và các màn trình diễn của Đội Khoan im lặng Thủy quân lục chiến Mỹ cùng Đội Kèn và Trống Old Guard.

Một màn bay biểu diễn chung với sự xuất hiện của máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và 4 tiêm kích F-22 Raptor sẽ khép lại phần nghi lễ buổi sáng trên bãi cỏ Nhà Trắng.

Một trong những điểm nhấn trong lịch trình của bà Melania diễn ra vào chiều 24/9, sau lễ đón cấp nhà nước trên Bãi cỏ phía Nam.

Bà Melania và bà Bành Lệ Viện sẽ cùng tới Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Quốc gia Smithsonian. Đây là bảo tàng nghệ thuật đầu tiên của hệ thống Smithsonian, hiện lưu giữ hơn 45.000 tác phẩm phản ánh di sản văn hóa châu Á trong hàng nghìn năm.

Tối cùng ngày, bà Melania sẽ đồng chủ trì quốc yến dành cho ông Tập và phu nhân tại Phòng Đông của Nhà Trắng.

Hai tổng thống sẽ phát biểu mở đầu buổi tiệc. Theo các quan chức Mỹ, danh sách khách mời phía Mỹ dự kiến có những nhân vật nổi bật như Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser và Tim Cook.

“Một sự kiện rất được quan tâm và chắc chắn sẽ là tấm vé khó kiếm ở Washington”, một quan chức cấp cao Mỹ nói hồi tuần trước.

Lịch trình ngoại giao tiếp tục vào sáng 25/9. Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân sẽ đón ông Tập và bà Bành tại Cổng phía Nam của Nhà Trắng để dùng trà sáng tại Phòng Đỏ.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2017 bà Melania và bà Bành Lệ Viện có các hoạt động riêng trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập.

Bà Melania không đi cùng ông Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5, nhưng đã tháp tùng chồng trong chuyến công du Trung Quốc năm 2017. Khi đó, bà Melania và bà Bành Lệ Viện cùng tham gia nhiều hoạt động.

Tại Bắc Kinh, bà Melania cùng bà Bành tới thăm Trường Tiểu học Banchang, xem kinh kịch Bắc Kinh và tham gia nhiều hoạt động khác nhau, từ thiên văn học, thư pháp, nấu ăn cho tới kiến trúc Trung Quốc.

Những lần xuất hiện cùng nhau của hai đệ nhất phu nhân cũng thu hút sự chú ý bởi những điểm tương đồng và khác biệt, từ cuộc sống trước khi kết hôn cho tới phong cách thời trang và cách thể hiện trước công chúng.

Trong chuyến công du năm 2017, bà Melania ở lại Bắc Kinh sau khi ông Trump rời Trung Quốc để tới Việt Nam. Bà tới khu vực nuôi gấu trúc tại Vườn thú Bắc Kinh và tham quan Vạn Lý Trường Thành.

Tại vườn thú, bà Melania cho một con gấu trúc khổng lồ có tên Gu Gu ăn và giao lưu với các học sinh.

“Cảm ơn Vườn thú Bắc Kinh! Thật tuyệt vời khi được gặp Gu Gu! Melania Trump”, bà viết sau đó trên một bức tranh in hình gấu trúc.

Sau chuyến tham quan Vạn Lý Trường Thành, bà Melania đăng một video dài một phút lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: “Cảm ơn #Trung Quốc!”.

Theo SCMP