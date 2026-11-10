Hai 'đầu tàu' châu Âu thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tăng cường năng lực tự chủ của lục địa

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (phải) và người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin tại cuộc họp ngày 9/11. (Nguồn: DPA)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu tại phiên họp lần thứ 14 của Hội đồng Nghị viện Pháp-Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định, cuộc xung đột tại Ukraine đã làm lung lay trật tự an ninh ở châu Âu, đồng thời cho thấy các quốc gia trong khu vực cần đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với năng lực phòng thủ của mình.

Ông nhấn mạnh, châu Âu đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, trong đó Pháp và Đức có vai trò thiết yếu trong việc tăng cường khả năng tự chủ về an ninh.

Theo ông, hợp tác phát triển hệ thống cảnh báo sớm dựa trên vệ tinh và vũ khí chính xác tầm xa là những ví dụ về năng lực chung không thể thiếu đối với an ninh tương lai của châu Âu.

Mục tiêu chung của hai nước là xây dựng lực lượng có khả năng phối hợp tác chiến, được trang bị các năng lực cần thiết, đồng thời củng cố ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Ông Pistorius cũng khẳng định, Paris và Berlin sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại chiến lược, song song với việc duy trì chủ quyền quốc gia và xây dựng chiến lược răn đe mới.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin cho rằng, trong bối cảnh các quốc gia ngày càng tăng cường trang bị quân sự, không nước nào trong hai nước có thể tự bảo đảm an ninh nếu hành động đơn lẻ. Bà nhấn mạnh cần xây dựng an ninh châu Âu thông qua hợp tác giữa các quốc gia có chủ quyền.

Theo bà Vautrin, năng lực răn đe tiên tiến cần được hỗ trợ bằng sức mạnh quân sự thông thường đáng tin cậy, thể hiện qua những năng lực tác chiến cụ thể như cảnh báo sớm, phòng không mặt đất và khả năng tấn công sâu. Đây là những yếu tố quyết định độ tin cậy và mức độ tự chủ chiến lược của châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng nhấn mạnh yêu cầu củng cố nền tảng công nghiệp và công nghệ quốc phòng của khu vực. Bà cho rằng, các nước châu Âu cần đánh giá cụ thể ngành công nghiệp quốc phòng trong nước có thể cung cấp những gì, trong thời gian bao lâu, với hiệu suất và chi phí như thế nào.

Bà Vautrin kêu gọi ưu tiên sử dụng nguồn tài chính của châu Âu để hỗ trợ các nhà cung cấp trong khu vực, cảnh báo việc mua sắm vũ khí từ bên ngoài có thể khiến các nước tiếp tục phụ thuộc vào những nguồn cung mà họ đang tìm cách thay thế.

Theo bà, Liên minh châu Âu (EU) có vai trò quan trọng trong việc huy động các công cụ tài chính. Tuy nhiên, nếu nguồn vốn chủ yếu được sử dụng để mua sắm từ bên ngoài châu Âu, những mối phụ thuộc hiện nay sẽ khó được khắc phục.

Bà Vautrin viện dẫn việc Pháp lựa chọn súng trường tấn công HK416 do Đức sản xuất và hợp tác phát triển tên lửa đẩy không gian Ariane 6 như các ví dụ tiêu biểu về quan hệ đối tác công nghiệp giữa hai nước.

Bộ trưởng Pistorius cho biết, Pháp và Đức cùng hỗ trợ Ukraine trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU.

Sự phối hợp giữa hai nước còn được thể hiện thông qua khuôn khổ Nhóm Năm nước do Paris và Berlin khởi xướng. Ông khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Pháp và Đức có vai trò thiết yếu trong việc hình thành và duy trì khuôn khổ này.