Hải đăng Créac'h – ngọn hải đăng có ánh sáng mạnh nhất châu Âu

Hải đăng Créac’h được đưa vào hoạt động từ năm 1863, tại một khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng đối với giao thông hàng hải.

Đảo Ouessant nằm ở phía tây tỉnh Finistère, nơi các tuyến tàu thuyền qua lại giữa Đại Tây Dương và khu vực eo biển Manche.

Đây cũng là vùng biển nổi tiếng với dòng chảy mạnh, nhiều đá ngầm và thời tiết thường xuyên thay đổi.

Với tháp cao gần 55 m, tầm chiếu sáng khoảng 32 hải lý (gần 60 km), Créac’h được biết đến là một trong những ngọn hải đăng có ánh sáng mạnh nhất thế giới.

Ảnh: Cédric Cain

Công trình gây ấn tượng với tháp hình trụ được sơn những dải màu đen và trắng nằm ngang. Cách phối màu này giúp hải đăng dễ dàng được nhận diện từ xa vào ban ngày.

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn của Créac’h phát ra những luồng sáng mạnh trên biển, trở thành điểm mốc quan trọng giúp tàu thuyền xác định vị trí và di chuyển an toàn.

Một điểm đặc biệt của Créac’h là hệ thống quang học gồm các thấu kính được bố trí trên hai tầng. Ánh sáng của hải đăng có tầm hoạt động khoảng 32 hải lý, tương đương gần 60 km.

Chính khả năng phát sáng mạnh trong điều kiện biển khắc nghiệt đã giúp Créac’h giữ vai trò quan trọng trong hệ thống hỗ trợ hàng hải của Pháp suốt hơn 160 năm.

Ảnh: Flork

Không chỉ có giá trị về mặt hàng hải, Créac’h còn mang dấu ấn lịch sử và kiến trúc đặc trưng. Công trình được xếp hạng di tích lịch sử của Pháp, trở thành một biểu tượng gắn liền với đảo Ouessant và di sản hàng hải của quốc gia này.

Nếu ghé thăm vào ban ngày, du khách có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp hoang sơ và có phần kỳ bí của khu vực xung quanh.

Hải đăng nổi bật giữa cảnh quan Đại Tây Dương rộng lớn, bên cạnh những công trình phụ trợ, dấu tích cũ và bờ biển nhiều đá. Khung cảnh nơi đây mang đến cảm giác đặc biệt, nhất là khi thời tiết nhiều mây hoặc phủ sương.

Đến ban đêm, không gian quanh Créac’h trở nên yên tĩnh hơn. Ánh sáng từ hải đăng, hòa cùng tiếng sóng biển vỗ vào những ghềnh đá, tạo nên khung cảnh thanh bình giữa vùng biển vốn nổi tiếng khắc nghiệt.

Đây cũng là thời điểm du khách có thể cảm nhận rõ nhất vai trò của ngọn hải đăng khi ánh sáng của nó nổi bật giữa màn đêm.

Du khách muốn khám phá khu vực này bằng xe đạp vào ban đêm cần lưu ý các tuyến đường dẫn đến hải đăng không có hệ thống đèn đường.

Vì vậy, đèn chiếu sáng phía trước là vật dụng cần thiết để di chuyển an toàn.

Ảnh: Stephane Lesbats

Hiện Créac’h đang trải qua quá trình tu sửa, nhưng ngọn hải đăng vẫn tiếp tục thực hiện chức năng hỗ trợ hàng hải.

Từ một công trình được xây dựng để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, hải đăng Créac’h ngày nay đã trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng của đảo Ouessant.

Ngọn hải đăng vừa mang giá trị lịch sử, vừa tạo nên một điểm đến giàu sức hút đối với những du khách yêu thích cảnh quan biển, kiến trúc hàng hải và những vùng đất còn giữ được vẻ hoang sơ.