Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, theo Phòng Quản lý đào tạo, dự kiến trong tháng 12, nhà trường sẽ chính thức công bố đề án tuyển sinh năm 2027.

Trong năm 2027, nhà trường dự kiến vẫn quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh thành điểm môn tiếng Anh hoặc hưởng điểm cộng. Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi gồm IELTS, TOEFL iBT, TOEIC.

Cụ thể, thí sinh đạt 5.5 IELTS sẽ được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh; 6.0 IELTS tương đương 8,5 điểm; 6.5 IELTS tương đương 9 điểm; 7.0 IELTS tương đương 9,5 điểm; từ 7.5-9.0 được quy đổi thành 10 điểm.

Nếu đã dùng chứng chỉ để quy đổi thành điểm tiếng Anh, thí sinh không được áp dụng điểm cộng. Thí sinh chỉ dùng một trong hai cách cho một hồ sơ.

Mức điểm cộng được nhà trường dự kiến là 0,25 điểm với IELTS từ 5.5 đến 6.5 và 0,5 điểm với IELTS từ 7.0 trở lên. Tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm trên thang 30.

Năm 2027, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sử dụng 3 phương thức xét tuyển bên cạnh xét tuyển thẳng, gồm đánh giá năng lực/tư duy trong nước, đánh giá năng lực/tư duy quốc tế và A-level, điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tại Trường Đại học Luật TPHCM, nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cũng được quy đổi chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ.

Với chứng chỉ IELTS, Trường Đại học Luật TPHCM quy đổi từ 5.5 trở lên. Cụ thể, thí sinh đạt 5.5 IELTS được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh; 6.0 IELTS tương đương 8,5 điểm; 6.5 quy đổi thành 9 điểm; 7.0 IELTS tương đương 9,5 điểm; từ 7.5 đến 9.0 được quy đổi thành 10 điểm.

Ngoài IELTS, nhà trường cũng áp dụng mức quy đổi cho các loại chứng chỉ ngoại ngữ khác như TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEIC, APTIS ESOL, VSTEP, PTE Academic...

Năm 2027, Trường Đại học Luật TPHCM dự kiến sử dụng các phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực V-ACT, V-SAT, HSA.

Trước đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học do Bộ GD-ĐT công bố hồi giữa tháng 11 đưa ra một số điều chỉnh tác động trực tiếp đến thí sinh tham gia xét tuyển đại học trong các năm 2027 và 2028.

Một trong số đó là việc giảm mạnh các loại điểm cộng, bỏ hẳn từ năm 2028. Cụ thể, các trường đại học đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng vào năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng tối đa chỉ còn 0,5 điểm trên thang điểm 30, thay vì mức tối đa 3 điểm như trước đây.

Từ năm 2028, các trường không còn được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Quy định này khiến lợi thế về điểm số từ chứng chỉ ngoại ngữ được thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, việc bỏ điểm cộng IELTS không đồng nghĩa chứng chỉ này mất giá trị trong xét tuyển.

Các trường vẫn có thể sử dụng IELTS hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, theo quy định và đề án tuyển sinh của từng trường.