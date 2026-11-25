Thí sinh tại Hà Nội tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông tin từ Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2027, nhà trường tiếp tục quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh (xét điểm thi tốt nghiệp THPT). Mức quy đổi thấp nhất từ 5.5, tương ứng 8 điểm Tiếng Anh. Từ 7.5 IELTS, thí sinh được tính điểm tuyệt đối. Ngoài IELTS, các chứng chỉ tiếng Anh khác được quy đổi gồm IELTS, TOEFL iBT, TOEIC.

Nếu không dùng chứng chỉ để quy đổi, thí sinh có thể dùng để cộng điểm. Mức cộng không quá 0,5 điểm.

Thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Bộ GD&ĐT công bố quy chế tuyển sinh 2027. Theo đó, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm. Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Mức quy đổi và điểm cộng các chứng chỉ của NEU như sau:

Năm 2027, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến tuyển khoảng 8.000 sinh viên cho 77 mã ngành (giảm 11 so với năm ngoái). Ba phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm đánh giá năng lực/tư duy trong nước; xét điểm đánh giá năng lực/tư duy quốc tế; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường Đại học Luật TP.HCM, thí sinh cũng được quy đổi chứng chỉ thành điểm môn ngoại ngữ.

Cụ thể, với IELTS, nhà trường quy đổi từ mức 5.5 trở lên, tương đương 8 điểm môn Tiếng Anh. Điểm tuyệt đối cũng được tính từ mức IELTS 7.5.

Bảng quy đổi cụ thể như sau:

Ngoài các chứng chỉ tiếng Anh, trường còn quy đổi các chứng chỉ Tiếng Trung, Nhật, Pháp. Mức quy đổi cụ thể như sau:

Trường hợp có nhiều loại chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi đối với một loại chứng chỉ cao nhất.

Năm 2027, trường Đại học Luật TP.HCM tuyển 11 ngành bằng 4 phương thức, gồm tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực V-ACT, V-SAT, HSA.