Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương hầu tòa vụ trùm ma túy Mai Anh

Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo khác trong vụ án ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Từ khoảng 6h30, các bị cáo được cảnh sát dẫn giải đến tòa án.

Trong các bị cáo, có 48 người từng là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số bệnh viện tâm thần khác.

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị xét xử về ba tội danh gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông Timo, SN 1978) bị truy tố về hai tội gồm Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (SN 1973), Ngô Văn Vinh (SN 1962) cùng cựu Viện phó Dương Văn Lương (SN 1962) cùng 45 bị cáo khác hầu tòa về nhóm tội danh: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đánh bạc.

Theo cáo trạng, năm 2016, Mai Anh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bị đưa đi bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y. Tại đây, Mai Anh móc nối với cán bộ, giám định viên của Viện để được ra ngoài. Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả và tiếp tục bị bắt buộc chữa bệnh. Đến năm 2023, nữ bị cáo và chồng phạm thêm tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, họ bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trong thời gian điều trị tại Viện Pháp y, Mai Anh đã hối lộ nhiều lãnh đạo, nhân viên của Viện để có phòng riêng (có điều hòa và thiết bị âm thanh) để tổ chức ăn chơi, thậm chí sử dụng ma túy ngay trong Viện. Vợ chồng Mai Anh còn thường xuyên đi du lịch và mời cả cán bộ, lãnh đạo khoa điều trị của Viện Pháp y đi cùng. Sau đó, Mai Anh dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y để lo "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng khác.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Mai Anh đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng. Một số trường hợp khác chi hàng tỷ đồng cho Mai Anh, sau đó nữ bị cáo chuyển vài trăm triệu đồng cho Trần Văn Trường để Trường chia cho các thành viên hội đồng giám định hồ sơ tâm thần.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự do môi giới hối lộ là 6 tỷ đồng. Khoản tiền bị cáo này hưởng lợi từ môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Mai Anh còn hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. Sáng nay, khoảng 200 bị hại và người liên quan cũng đến xếp hàng, chờ làm thủ tục dự tòa.