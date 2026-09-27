Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương hầu tòa cùng 63 bị cáo

Hai bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Theo kế hoạch, sáng mai (28/9), TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh.

Theo đó, các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về 9 tội danh gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Có tổng số 19 bị cáo đang tại ngoại, 46 bị cáo bị tạm giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố và đưa ra xét xử về 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Chồng của bị cáo Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (SN 1973) và Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu), Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy); Đánh bạc.

15 bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...”.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện để họ bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại đây; tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Bên cạnh đó, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Mai Anh đã đưa hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Mai Anh còn nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng này.

Trong đó, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng, số tiền Mai Anh hưởng lợi từ việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng trong việc thông tin gian dối bị cáo có thể tác động với các cơ quan tố tụng, hội đồng giám định tâm thần cho một số bị cáo được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc...

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng số 31 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập 70 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, trong đó có đại diện Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đại diện Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.