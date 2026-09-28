Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng hầu tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh trước bục khai báo.

Hai cựu Viện trưởng, cựu Viện phó cùng 45 bị cáo khác từng là cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác bị đưa ra xét xử.

65 bị cáo hầu tòa trong vụ "chạy" giám định tâm thần

Sáng 28/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh.

Cụ thể 9 tội danh gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Phó Chánh án TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Trong vụ án này, 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (SN 1973) và Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu), Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: Nhận hối lộ ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đánh bạc.

Quang cảnh phiên tòa sáng 28/9.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Với 15 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, có mặt 46 người trên tổng số 70 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Giả bệnh án, “chạy” kết luận giám định tâm thần

Theo cáo trạng, trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã mua chuộc, hối lộ một số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bằng nhiều hình thức như đưa tiền mặt, chuyển khoản, tổ chức đi du lịch, nghỉ dưỡng... Qua đó, Mai Anh được tạo điều kiện tự do ra vào Viện.

Bị cáo Mai Anh còn đưa hối lộ cho lãnh đạo Viện để được bố trí phòng điều trị riêng có điều hòa, tủ lạnh, ở cùng 2 con và người giúp việc. Lê Văn Đông bị cáo buộc tổ chức cho một số cán bộ, nhân viên và đàn em sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian chữa bệnh bắt buộc; đồng thời tàng trữ trái phép chất ma túy tại nơi ở và buồng chữa bệnh.

Sau khi hối lộ, Mai Anh được cho là câu kết với một số bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý và bảo vệ để tạo điều kiện cho các bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc trốn khỏi Viện hoặc ra vào Viện mà không thông báo cho cơ quan thụ lý.

Các bị cáo: Mai Anh, Lê Văn Đông và một số người còn nhận tiền của người nhà bị can, bị cáo, bị án để hướng dẫn làm giả bệnh án, triệu chứng tâm thần; môi giới, đưa hối lộ nhằm tác động đến kết luận giám định pháp y tâm thần, giúp một số người trốn tránh hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường nhận 4,6 tỷ đồng từ Mai Anh và một số người khác để đưa ra kết luận giám định tâm thần không đúng thực trạng bệnh đối với nhiều trường hợp. Mục đích nhằm giúp các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam giữ và chấp hành án phạt tù.

Ngoài ra, ông Trần Văn Trường còn bị cáo buộc nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của Viện để tuyển dụng một số người; nhận tiền từ Mai Anh để bố trí phòng riêng cho Mai Anh cùng 2 con và xin cho một số nhân viên đi học, chuyển khoa. Tổng số tiền ôngTrần Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi gần 7 tỷ đồng.

Bị cáo Mai Anh bị xác định đưa hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng, môi giới hối lộ 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.