Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa lĩnh án cao

Chiều 18/9, TAND TP Đồng Nai tuyên án đối với 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thế Hùng (65 tuổi), cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giai đoạn 2016 đến tháng 4/2022, 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 1 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Bùi Thế Hùng phải chấp hành 19 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Văn Hùng (55 tuổi), cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giai đoạn tháng 5/2022 đến tháng 6/2024, bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Như vậy, mức án mà HĐXX tuyên đối với cả hai cựu viện trưởng đều cao hơn mức án Viện kiểm sát đề nghị trước đó.

Cụ thể, Viện kiểm sát đề nghị tuyên Bùi Thế Hùng tổng mức án từ 16 năm 6 tháng đến 17 năm 9 tháng tù về 3 tội danh. Đối với Lê Văn Hùng, Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Một số bị cáo khác cũng bị HĐXX tuyên mức án cao hơn đề nghị của Viện kiểm sát, trong khi phần lớn bị cáo nhận mức án trong khung đề nghị.

Trong đó, bị cáo Trần Văn Thành (61 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, bị tuyên 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhận thức được việc nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành kết luận giám định sai sự thật là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Tuy nhiên, vì động cơ cá nhân, vụ lợi, các bị cáo vẫn bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định kết luận giám định pháp y tâm thần là kết luận chuyên môn về y học, là một trong những căn cứ để xác định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; xem xét người thực hiện hành vi vi phạm có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không; đồng thời xác định một người có bị điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc bắt buộc điều trị bệnh hay không.

Do đó, việc ban hành kết luận giám định sai có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, bỏ lọt người phạm tội hoặc gây oan sai trong quá trình tố tụng.

Theo HĐXX, các bị cáo đã lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, cố ý làm sai lệch hồ sơ giám định để ban hành kết luận theo hướng có lợi nhất cho người được trưng cầu giám định nhằm đạt mục đích cá nhân.

HĐXX đánh giá hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn, công khai, minh bạch của hội đồng giám định pháp y, làm ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của người dân đối với hoạt động giám định pháp y nói riêng và ngành y tế nói chung.

Việc cố ý ban hành kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh của người được trưng cầu giám định còn ảnh hưởng đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng.

HĐXX xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn. Mặc dù các bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng giữa các bị cáo không có sự bàn bạc, cấu kết chặt chẽ hay phân công nhiệm vụ cụ thể mà chỉ tiếp nhận ý chí của nhau để cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Trong vụ án, ba người đứng đầu đơn vị và là Chủ tịch Hội đồng giám định hoặc trực tiếp nhận tiền để ký ban hành kết luận giám định gồm Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng và Trần Văn Thành được xác định có trách nhiệm, vai trò cao hơn các bị cáo khác.

Vì vậy, HĐXX cho rằng cần áp dụng mức án nghiêm đối với những bị cáo này nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2024, các bị cáo trong vụ án đã thực hiện nhiều hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sai phạm của các bị cáo dẫn đến việc ban hành 26 kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật, lập 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật và chuyển khoa điều trị đối với một trường hợp bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.

Cáo trạng xác định bị cáo Bùi Thế Hùng tham gia 18 hội đồng giám định pháp y tâm thần, nhận hối lộ hơn 1,2 tỷ đồng và hưởng lợi 270 triệu đồng.

Ngoài ra, Bùi Thế Hùng còn bị cáo buộc môi giới hối lộ số tiền 250 triệu đồng.