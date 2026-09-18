Hai cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cùng đồng phạm lĩnh án

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 19 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Bùi Thế Hùng (65 tuổi), cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (từ 2016 đến tháng 4/2022) về các tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ.

Bị cáo Lê Văn Hùng (55 tuổi, giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa giai đoạn tháng 5/2022 đến tháng 6/2024), bị tuyên 18 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cả hai bị cáo trên đều nhận mức án cao hơn so với đề nghị của Viện kiểm sát.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Thành (61 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, một số bị cáo bị Hội đồng xét xử tuyên mức án cao hơn đề nghị của Viện kiểm sát, còn phần lớn nhận mức án trong khung đề nghị.

Hai cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn, công khai, minh bạch của Hội đồng giám định pháp y, làm mất uy tín, niềm tin của người dân vào hoạt động giám định pháp y nói riêng và ngành y tế nói chung.

Đồng thời, việc cố ý ban hành kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh của người được trưng cầu giám định còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2024, các bị cáo trong vụ án đã thực hiện nhiều hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sai phạm của các bị cáo dẫn đến việc ban hành 26 kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật, lập ba hồ sơ bệnh án sai sự thật và chuyển khoa điều trị đối với một trường hợp bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.