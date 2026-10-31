Hai cựu thành viên BIGBANG đồng loạt báo tin vui, phản ứng khán giả trái ngược

Theo MyDaily, những ngày cuối tháng 10, đời sống tình cảm của hai cựu thành viên BIGBANG là T.O.P và Seungri bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Cả hai lần lượt đón nhận những thay đổi quan trọng trong cuộc sống cá nhân, song phản ứng từ công chúng không hoàn toàn tích cực.

Ngày 28/10, Seungri xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Ilgan Sports rằng anh đã đăng ký kết hôn với một phụ nữ ngoài ngành giải trí, hiện ở độ tuổi 20. Vợ chồng nam ca sĩ dự kiến đón con trai đầu lòng vào tháng 1/2027.

Seungri xác nhận đã đăng ký kết hôn với một phụ nữ ngoài ngành giải trí, hiện ở độ tuổi 20.

Trước những đồn đoán cho rằng cuộc hôn nhân diễn ra vì người phụ nữ mang thai, Seungri lên tiếng phủ nhận.

"Tôi và vợ đương nhiên đã là vợ chồng hợp pháp. Thông tin chúng tôi kết hôn vì cô ấy mang thai là không đúng sự thật", cựu thành viên BIGBANG khẳng định.

Cùng với việc thông báo tin vui, Seungri cũng bày tỏ sự hối lỗi về những sai lầm trong quá khứ.

"Giờ đây, khi phải chịu trách nhiệm với một gia đình, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn. Tôi vô cùng hối hận vì những sai lầm trước đây đã khiến nhiều người thất vọng và tổn thương. Tôi sẽ cố gắng chứng minh sự thay đổi bằng một cuộc sống lặng lẽ và nghiêm túc", Seungri chia sẻ.

Nam ca sĩ đồng thời mong muốn công chúng hạn chế những suy đoán và sự quan tâm quá mức dành cho vợ con, bởi họ không phải người hoạt động trong ngành giải trí.

Tuy nhiên, thông tin kết hôn và chuẩn bị làm cha của Seungri lại khiến những bê bối từng khiến sự nghiệp anh sụp đổ một lần nữa được nhắc đến.

Năm 2019, Seungri rời BIGBANG sau khi bị cuốn vào vụ bê bối Burning Sun gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc.

Sau đó, nam ca sĩ bị truy tố với tổng cộng 9 tội danh, trong đó có môi giới mại dâm và đánh bạc thường xuyên. Tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án 1 năm 6 tháng tù giam đối với Seungri. Anh được trả tự do vào tháng 2/2023.

Dù đã chấp hành xong án phạt, Seungri vẫn liên tục vướng tranh cãi khi xuất hiện tại các sự kiện ở nước ngoài, nhắc đến những thành viên BIGBANG hay trình diễn ca khúc của nhóm.

Đáng chú ý, theo MyDaily, nam ca sĩ còn bị kiện với cáo buộc hành hung và đe dọa một người đàn ông ngoài 30 tuổi bằng chai rượu soju tại một nhà hàng ở Gangnam, Seoul, hồi tháng 8. Đây vẫn là cáo buộc, chưa phải kết luận có tội.

Chính vì vậy, dù Seungri tuyên bố muốn sống có trách nhiệm hơn sau khi lập gia đình, một bộ phận công chúng vẫn giữ thái độ dè dặt trước những lời hứa thay đổi của anh.

Không chỉ Seungri, T.O.P cũng đối diện tình huống tương tự khi công khai chuyện tình cảm. Trước đó, ngày 2/10, cựu thành viên BIGBANG xác nhận đang hẹn hò với ca sĩ kiêm diễn viên Nana. Theo thông tin được công bố, cả hai gặp gỡ trong quá trình quay một MV và sau đó phát triển mối quan hệ tình cảm.

T.O.P cũng đối diện tình huống tương tự khi công khai chuyện tình cảm với ca sĩ kiêm diễn viên Nana.

Đây được xem là thông tin đáng chú ý trong đời sống riêng của T.O.P, nhất là khi nam nghệ sĩ từng trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp. Năm 2017, T.O.P bị tuyên án 10 tháng tù, cho hưởng án treo hai năm, liên quan đến hành vi sử dụng cần sa vào năm 2016.

Sau bê bối, anh dần rút khỏi các hoạt động chung của BIGBANG và chính thức rời nhóm vào năm 2022. Trong giai đoạn này, những phát ngôn của T.O.P về việc không muốn trở lại hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc cũng từng gây tranh cãi.

Năm 2019, khi một tài khoản mạng xã hội yêu cầu anh đừng tái xuất, T.O.P đã đáp trả bằng thái độ gay gắt. 1 năm sau, nam nghệ sĩ tiếp tục tuyên bố trong buổi phát trực tiếp rằng mình sẽ không trở lại hoạt động tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, năm 2024, T.O.P tái xuất với vai Thanos trong mùa hai của loạt phim Squid Game trên Netflix.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, anh thừa nhận bản thân từng có những hành động thiếu suy nghĩ và bày tỏ sự hối tiếc về cách ứng xử trong quá khứ.

"Tôi đã quá thiếu suy nghĩ. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy đau lòng. Tôi thực sự rất hối hận", T.O.P chia sẻ. Năm 2026, nam nghệ sĩ tiếp tục đánh dấu sự trở lại lĩnh vực âm nhạc bằng album phòng thu solo đầu tiên. Dù vậy, khi chuyện tình cảm với Nana được công khai, những tranh cãi cũ liên quan đến bê bối sử dụng chất cấm và việc thay đổi quyết định giải nghệ tiếp tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

T.O.P thừa nhận bản thân từng có những hành động thiếu suy nghĩ và bày tỏ sự hối tiếc về cách ứng xử trong quá khứ.

Theo MyDaily, phản ứng dành cho tin vui của T.O.P và Seungri cho thấy những bê bối trong quá khứ vẫn ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận hai nghệ sĩ.

Dù cả hai đang bước sang những giai đoạn mới trong đời sống cá nhân, việc lấy lại thiện cảm từ khán giả vẫn là câu chuyện không dễ dàng.

Đặc biệt, trong bối cảnh BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt và tiếp tục duy trì sức hút với những hoạt động âm nhạc, sự đối lập giữa hành trình hiện tại của nhóm và hai cựu thành viên càng nhận được sự chú ý.

Ba thành viên BIGBANG đang tổ chức tour lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt nhóm.

Sau cùng, chuyện kết hôn, đón con hay bắt đầu một mối quan hệ mới đều là những cột mốc đáng trân trọng trong cuộc sống riêng. Tuy nhiên, đối với T.O.P và Seungri, những thông báo tích cực ấy chưa đủ để xóa đi các tranh cãi từng ảnh hưởng sâu sắc đến hình ảnh của họ trong mắt công chúng.