Hai cựu quản lý Park Na Rae hầu tòa với cáo buộc tống tiền

Hai cựu quản lý của Park Na Rae tham dự phiên xét xử đầu tiên liên quan đến cáo buộc đồng phạm tống tiền, sau khi bị cho là yêu cầu nữ nghệ sĩ trả khoản tiền tương đương 10% doanh thu công ty để đổi lấy việc không công khai những thông tin bất lợi.

Ngày 29/9, Tòa án quận Tây Seoul, phòng hình sự số 4 đã mở phiên xét xử đầu tiên đối với hai cựu quản lý của Park Na Rae là Shin và Lee. Cả hai bị truy tố với cáo buộc vi phạm Đạo luật trừng phạt các hành vi bạo lực, cụ thể là đồng phạm tống tiền.

Hai cựu quản lý của Park Na Rae tham dự phiên xét xử đầu tiên liên quan đến cáo buộc đồng phạm tống tiền.

Phiên tòa ban đầu được lên lịch vào ngày 15/9 nhưng đã được lùi lại hai tuần sau khi phía Shin đề nghị thay đổi lịch xét xử.

Trước đó, ngày 6/8, Viện Kiểm sát quận Tây Seoul truy tố Shin về tội đồng phạm tống tiền và tạm giam bị can. Trong khi đó, Lee cũng bị truy tố với cùng cáo buộc nhưng được tại ngoại.

Theo công tố viên, hai người bị cáo buộc đã yêu cầu phía Park Na Rae trả khoản tiền tương đương 10% doanh thu công ty trong năm 2024, với điều kiện họ sẽ không tiết lộ những nội dung cho rằng Park Na Rae đã sử dụng tiền của công ty vào mục đích cá nhân, trong đó có việc chi tiền cho bạn trai cũ.

Tuy nhiên, hai người được cho là chưa thực sự nhận được khoản tiền này, vì vậy hành vi bị cáo buộc mới dừng ở giai đoạn chưa đạt được mục đích.

Ngoài cáo buộc tống tiền, Shin còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 44 triệu won từ nguồn tiền của công ty Park Na Rae. Vì vậy, công tố viên cũng áp dụng các cáo buộc liên quan đến tham ô trong quá trình làm việc và gian lận sử dụng máy tính.

Trong khi đó, Park Na Rae đã tạm dừng toàn bộ hoạt động kể từ tháng 12 năm ngoái sau khi vướng tranh cãi liên quan đến các cựu quản lý.

Hai người này từng cáo buộc Park Na Rae có hành vi bắt nạt tại nơi làm việc và hành hung, đồng thời đệ đơn tố cáo nữ nghệ sĩ với các cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng, phỉ báng bằng thông tin sai sự thật và vi phạm luật liên quan đến việc sử dụng, bảo vệ thông tin trên mạng.

Park Na Rae đã tạm dừng toàn bộ hoạt động kể từ tháng 12 năm ngoái sau khi vướng tranh cãi liên quan đến các cựu quản lý.

Park Na Rae sau đó cũng đệ đơn tố cáo ngược hai cựu quản lý về các cáo buộc tống tiền chưa đạt mục đích và biển thủ trong quá trình làm việc.

Vụ việc hiện tiếp tục được giải quyết thông qua các thủ tục tố tụng, trong khi những cáo buộc giữa các bên chưa phải là kết luận cuối cùng của tòa án.