Hai cựu lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa bị đề nghị truy tố vì xác nhận tín dụng vượt 130 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2024, Cao Tiến Đoan, tức "Bầu Đoan", Giám đốc Công ty Đông Á, nhờ Trịnh Ngọc An, khi đó là Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, xác nhận năng lực tài chính để doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành. Ông Đoan nói dự án đã được lãnh đạo tỉnh dành cho Công ty Đông Á để có kinh phí “nuôi” đội bóng Thanh Hóa nên doanh nghiệp chắc chắn sẽ trúng đấu giá. Đổi lại, ông Đoan hứa sau khi trúng đấu giá sẽ bán cho ông An một số lô đất với giá ưu đãi.

Sau đó, ông Đoan tiếp tục gặp Lê Như Tú, khi đó là Phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, đề nghị cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng để Đông Á kịp nộp hồ sơ trước hạn ngày 24/5/2024. Ông Đoan cũng nói với ông Tú dự án đã được lãnh đạo tỉnh “cho để làm bóng đá” và đề nghị “làm nhanh” thư xác nhận. Đổi lại, ông hứa cho ông Tú và nhân viên ngân hàng Vietcombank mua một số lô đất với giá ưu đãi.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với bầu Đoan - Ảnh: Tuổi trẻ.

Ngày 22/5/2024, Công ty Đông Á gửi văn bản đề nghị Vietcombank Thanh Hóa phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, chuyên viên ngân hàng nhận thấy hồ sơ không bảo đảm điều kiện: nguồn vốn tự có không có tài liệu chứng minh, tổng dư nợ của các khách hàng liên quan đến Công ty Đông Á lớn và nguồn tiền trả nợ không bảo đảm. Dù vậy, cấp quản lý vẫn chỉ đạo đưa thêm một số tài sản khác vào hồ sơ để đánh giá năng lực tài chính, trong đó có những tài sản chưa đủ điều kiện pháp lý hoặc đứng tên chủ thể khác.

Trước đó Hội sở Vietcombank đã phê duyệt thư xác nhận cung ứng tín dụng cho Công ty Đông Á với số tiền 400 tỷ đồng nhưng chưa phát hành do doanh nghiệp chưa tham gia đấu giá. Tuy nhiên, ngày 23/5/2024, Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa vẫn phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532,1 tỷ đồng, cao hơn khoảng 132 tỷ đồng so với mức Hội sở phê duyệt.

Đáng chú ý, việc phát hành thư xác nhận hơn 532 tỷ đồng không được trình Hội sở chính phê duyệt lại. Chuyên viên Hoàng Ngọc Nam được cho là đã hai lần báo cáo Lê Như Tú về việc hồ sơ không bảo đảm và mức xác nhận vượt thẩm quyền. Sau đó, ông Tú vẫn chỉ đạo thực hiện, đồng thời cho biết Trịnh Ngọc An đã thống nhất việc chi nhánh tự phát hành thư xác nhận mà không trình Hội sở.

Theo kết luận điều tra, thư xác nhận được hoàn thiện và phát hành ngay trong ngày 23/5/2024, giúp Công ty Đông Á đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành. Sau đó, doanh nghiệp của “Bầu Đoan” trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án với giá 255 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kết luận điều tra còn làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến các khoản tiền, lợi ích mà Cao Tiến Đoan bị cáo buộc đưa cho một số cá nhân trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Đáng chú ý, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi bị cáo buộc đã nhận 200.000 USD từ ông Đoan. Sau khi biết cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án, ông Thi được xác định đã gặp Cao Hoàng Đức, con trai ông Đoan, để trả lại số tiền. Ông Thi còn hướng dẫn lập giấy nhận lại tiền với nội dung “ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”. Cơ quan điều tra cho rằng việc lập giấy có ngày tháng không đúng thực tế nhằm né tránh trách nhiệm.

Cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi (Ảnh: Tiền phong).

Đối với hai cựu lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa, sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá, Trịnh Ngọc An được ông Đoan thông báo để đăng ký mua đất nhưng do đã chuyển công tác về Hội sở Vietcombank tại Hà Nội nên không còn nhu cầu. Sau đó, ông An nhận 135 triệu đồng từ ông Đoan. Trong khi đó, Lê Như Tú được bán 3 lô đất tại Dự án Khu dân cư Quảng Thành với giá ưu đãi.

Bầu Đoan trốn thuế hơn 15 tỷ, vụ đấu giá gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng Ngoài hành vi liên quan đến đấu giá tài sản, Cao Tiến Đoan còn bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế” với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Như vậy, ông Đoan bị đề nghị truy tố về hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Trốn thuế”. Theo kết luận điều tra, riêng hành vi vi phạm trong quá trình đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng. Công ty Đông Á sau đó trúng quyền sử dụng đất dự án với giá 255 tỷ đồng.