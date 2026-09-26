Hai cụ ông ẩu đả trên bãi biển, người 82 tuổi tử vong, hé lộ nguyên nhân đau lòng

Một vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra tại bãi biển Vouliagmeni, ngoại ô Athens, Hy Lạp, khiến một cụ ông 82 tuổi tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ tranh chấp vị trí ghế tắm nắng giữa nạn nhân và một người đàn ông 76 tuổi.

Theo nhân chứng chia sẻ với Kathimerini, cụ ông 82 tuổi dường như đang chờ một người khác nên đã giữ trước một chiếc ghế tắm nắng trên bãi biển. Tuy nhiên, một người đàn ông 76 tuổi sau đó đến và ngồi vào vị trí này.

Hai bên xảy ra tranh cãi rồi nhanh chóng xô xát. Vụ việc thu hút sự chú ý của những người xung quanh, khiến khu vực bãi biển trở nên hỗn loạn. Theo nhân chứng, tiếng la hét thậm chí có thể được nghe thấy từ phía bên kia bãi biển.

Bãi biển Vouliagmeni tại Hy Lạp ẢNH: AFP/ Thanh niên.↵

Trong lúc xảy ra ẩu đả, cụ ông 82 tuổi bất ngờ ngã xuống đất và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Một số người có mặt tại hiện trường lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) và sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) để cấp cứu, trong khi chờ xe cứu thương đến.

Tuy nhiên, dù được đưa đến bệnh viện, cụ ông không qua khỏi.

Người đàn ông 76 tuổi sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Một cô gái 21 tuổi đi cùng người này cũng được đưa về đồn để lấy lời khai nhưng sau đó được thả.

Theo Ta Nea, cô gái có nhiều vết máu trên mặt và vùng mặt sưng tấy rõ rệt, được cho là có thể đã bị ảnh hưởng trong lúc cuộc xô xát diễn ra.

Nhà chức trách Hy Lạp đang điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột cũng như nguyên nhân chính xác khiến cụ ông 82 tuổi tử vong.