Hai cử nhân Hà Tĩnh và quyết định đầy ý nghĩa sau ngày tốt nghiệp đại học

Ngày 8/10, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan đã nhận được đơn tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 của 2 sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.

Theo đó, đứng trước nhiều lựa chọn cho tương lai, Nguyễn Hải Dương (SN 2003) tốt nghiệp cử nhân trường Học viện Chính sách và phát triển và Lê Vũ Đức (SN 2004) tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Duy Tân, cùng trú tại thôn Tân Đức, xã Kỳ Hoa, đã lựa chọn một con đường giàu ý nghĩa, tự nguyện viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Nguyễn Hải Dương và Lê Vũ Đức , tự nguyện viết đơn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Ảnh: CACC. ↵

Rời giảng đường với hành trang là tri thức, tuổi trẻ và những ước mơ phía trước, hai thanh niên đã chọn cho mình môi trường rèn luyện kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm.

Đó không chỉ là một quyết định cho tương lai, mà còn là sự thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến, mong muốn góp sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Những lá đơn tình nguyện ấy là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Kỳ Hoa hôm nay có tri thức, có lý tưởng, có trách nhiệm và sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc cần.

Với tinh thần tự nguyện và quyết tâm của mình, Nguyễn Hải Dương và Lê Vũ Đức sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, sẵn sàng bước vào một hành trình mới dưới màu áo Công an nhân dân.