Hai cử nhân công nghệ thông tin tạo mã độc, phát tán trên mạng xã hội

Ngày 16/9, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận, TPHCM) và Lê Đức Tài (32 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TPHCM) mỗi bị cáo 8 năm tù cùng bị tuyên phạt về các tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm nhằm mục đích sử dụng trái pháp luật” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Liên quan đến vụ án, 13 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 18 tháng đến 7 năm tù. Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2022, Sơn nảy sinh ý định lập trình mã độc để đánh cắp thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook nhằm kiếm tiền. Sau đó, Sơn rủ Tài (cũng là cử nhân công nghệ thông tin) tham gia.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VH

Khi Tài đồng ý, người này tạo ra mã độc, nhúng vào các tập tin hợp pháp như Word, PDF để đánh lừa người dùng.

Sau đó, Tài gửi cho Sơn để Sơn phát tán các tập tin chứa mã độc trên LinkedIn và các mạng xã hội khác dưới dạng bài tuyển dụng hoặc quảng cáo. Khi nạn nhân tải về và mở tập tin, mã độc tự động xâm nhập máy tính, đánh cắp thông tin tài khoản Facebook rồi gửi về máy chủ cho Sơn.

Sơn dựa trên thông tin tài khoản bị đánh cắp để xác định tài khoản thuộc quốc gia nào, rồi chạy quảng cáo bán hàng trên chính tài khoản đó tại quốc gia hoặc khu vực tương ứng. Số tiền quảng cáo sẽ bị Facebook trừ vào tiền của chủ tài khoản bị đánh cắp.

Từ cuối năm 2022 đến tháng 5/2023, mã độc do Tài tạo ra nhiều lần bị các phần mềm diệt virus phát hiện nên Tài đã điều chỉnh mã nguồn để vượt qua cảnh báo của phần mềm diệt virus.

Đến khoảng tháng 4-5/2023, mã độc có tính năng đánh cắp thông tin tài khoản quảng cáo Facebook không còn hữu hiệu nên Sơn đề nghị Tài nghiên cứu, tạo ra một mã độc mới có tính năng tốt hơn.

Tài nhận thấy có thể tạo mã độc tinh vi hơn với cơ chế điều khiển từ xa. Tài tự viết mã nguồn nhưng không thành công nên tìm hiểu và mua được mã nguồn của một đối tượng (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số tiền 40.000 USD.

Từ tháng 7-8/2023, Tài hướng dẫn nhóm của Sơn sử dụng công cụ để phát tán và kiểm soát máy tính nạn nhân từ xa, đánh cắp thông tin tài khoản quảng cáo rồi chuyển cho Sơn.

Để vận hành, khai thác mã độc, Sơn thuê em vợ là Lương Đình Việt và các đối tượng khác tạo mã độc ẩn trong các tập tin hợp pháp (Word, PDF), tạo đường link phát tán mã độc, xây dựng kịch bản đăng bài tuyển dụng, quảng cáo trên các nền tảng LinkedIn, Facebook để đánh cắp thông tin tài khoản quảng cáo.

Theo cáo buộc, bằng thủ đoạn này, Sơn đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng.