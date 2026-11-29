Đội bóng của Mourinho nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Alaves. Ảnh: Reuters.

Real Madrid bước vào cuộc tiếp đón Alaves với sự tự tin lớn sau 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận toàn thắng tại La Liga. Tuy nhiên, hai đòn phản công sắc bén của đội khách đã khiến thầy trò Jose Mourinho trả giá đắt.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra sức ép. Vinicius có cơ hội sau pha phối hợp đẹp mắt với Jude Bellingham và Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp cũng thử tài thủ môn Sivera bằng cú sút lòng trong. Dù vậy, Alaves mới là đội mở tỷ số.

Bước ngoặt đầu tiên đến từ sai lầm của Huijsen ở phút 22. Trung vệ này trượt chân trong tình huống chuyền về, tạo điều kiện để Toni Martinez cướp bóng và ghi bàn sau cú dứt điểm vượt qua Courtois. Bàn thua khiến Real Madrid mất nhịp, dù Arda Guler vẫn chơi nổi bật ở khu trung tuyến.

Sau giờ nghỉ, Mourinho tung Diomande và Bernardo Silva vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Nhưng quyết định rút Guler lại khiến Real Madrid đánh mất cầu nối quan trọng trong lối chơi. Alaves nhận ra và lập tức khai thác khoảng trống.

Real không thể ngược dòng trước Alaves quá bản lĩnh. Ảnh: Reuters.

Đội khách thậm chí bị từ chối một bàn thắng vì việt vị trước khi Angel Perez nhân đôi cách biệt. Tiền đạo này tận dụng đường chuyền thuận lợi của Mariano để giáng đòn thứ hai vào đội chủ nhà ở phút 61.

8 phút sau, Mbappe thắp lại hy vọng bằng cú sút chính xác trong vòng cấm, nhưng Real Madrid không thể hoàn tất màn ngược dòng. Kịch tính khép lại với chiếc thẻ đỏ của Bellingham khi trận đấu trôi về những phút cuối. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy quả phạt đền dành cho Real Madrid và truất quyền thi đấu tiền vệ người Anh với thẻ vàng thứ hai.

Thất bại 1-2 không chỉ chấm dứt chuỗi 10 trận thắng trên mọi đấu trường mà còn khiến mạch toàn thắng 6 trận tại La Liga của Real Madrid dừng lại. Mourinho nhận bài học đắt giá về những điều chỉnh nhân sự, còn đội bóng Hoàng gia phải trả giá cho sai lầm cá nhân và sự thiếu cân bằng trong hiệp hai.

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