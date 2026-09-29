Hai CSGT kịp thời đưa người có biểu hiện đột quỵ đi cấp cứu

Khoảng 18h12 ngày 28/9, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Huế gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến Lý Thái Tổ, phường Hương An.

Đang làm nhiệm vụ, 2 cán bộ CSGT Công an TP Huế nhận được đề nghị của người dân, kịp thời hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác nhận được đề nghị của người dân hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau đó, 2 cán bộ CSGT nhanh chóng hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện để được cấp cứu. Việc hỗ trợ kịp thời góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Theo Đại tá Lê Viết Phương, sau sự việc, một số người dân đã chia sẻ clip ghi lại hành động của 2 cán bộ CSGT, đồng thời gọi điện và gửi thư cảm ơn.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Công an TP Huế đã chỉ đạo tặng giấy khen để biểu dương, động viên Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Huế thời gian qua cũng được yêu cầu tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo Đại tá Lê Viết Phương, Phòng CSGT đang tăng cường xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng và tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.