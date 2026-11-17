Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, SN 1958, quê xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, nay thuộc thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận. Tháng 10/1976, đồng chí nhập ngũ, công tác tại Đại đội Trinh sát, E8, F339, Quân khu 9.

Lễ đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp được địa phương tổ chức trang trọng.

Ngày 31/5/1978, trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại xã Phú Hữu, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang, đồng chí anh dũng hy sinh. Sau đó, hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, ngày 17/11/2026, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp được đưa về quê hương và an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Giang Biên.