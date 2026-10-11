Hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh

Sơ duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng ngày 10/10.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, trong ngày 14/10, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sau Lễ truy điệu, đoàn xe đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ sẽ di chuyển khoảng 26km qua 11 phường ở TP Hồ Chí Minh để về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Chính quyền địa phương vận động người dân đứng dọc tuyến đường, cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” sẽ diễn ra tại công viên nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 14/10, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật “Đêm Tri ân” dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.

Sáng 14/10, lúc 7 giờ 30 phút, lễ dâng hoa, dâng hương sẽ được tổ chức tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Đến 8 giờ, Lễ viếng và Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra tại đây.

Sơ duyệt lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 10/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng tổ chức sơ duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Theo kế hoạch, các nghi lễ chính thức sẽ diễn ra ngày 14/10.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình). Tổng số hài cốt được an táng là 731 bộ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy tại một vị trí mộ tập thể.

Theo kế hoạch, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ sẽ di chuyển thành 4 đợt trong ngày 14/10. Đợt đầu tiên dự kiến xuất phát khoảng 8 giờ 45 phút, các đợt tiếp theo được tổ chức theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng.

Tổng số hài cốt được an táng là 731 bộ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy tại một vị trí mộ tập thể.

Lộ trình di chuyển dự kiến sẽ bắt đầu từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng theo đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Ban Chỉ đạo đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường có tuyến đường đoàn xe đi qua phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiễn biệt các liệt sĩ. Các địa phương liên quan gồm Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Bình.

Người dân được trân trọng mời đứng tại khu vực vỉa hè, cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc tổ chức tiễn biệt phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn, không gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến giao thông.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.