Cụ thể, Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (156 Đường số 8, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa) bị xác định có 2 hành vi vi phạm.

Thứ nhất, thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm khác không phải là thuốc có tác dụng phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người, khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm này là thuốc.

Thứ hai, công ty sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngoài phạt tiền 140 triệu đồng, Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du bị buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Wedding - Sữa tắm trân châu 1.000ml, số lô B0309C2608, ngày sản xuất 9/3/2026, hạn sử dụng 090329; đồng thời phải nộp lại số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Cũng bị xử phạt 140 triệu đồng, Công ty TNHH IDOCTOR (20 Đống Đa, phường Tân Sơn Hòa) có hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

Sản phẩm IDR.SKIN 10GF GROWTH FACTOR AMPOULE.

Hai sản phẩm vi phạm gồm IDR.SKIN 10GF GROWTH FACTOR AMPOULE, nhãn hàng IDR.SKIN, loại hộp 10 chai x 8ml, số lô G16A12, hạn sử dụng 19/7/2029; và IDR.SKIN PHYTO PLACENTA P-DNA MASK, loại hộp 6 miếng, số lô G15E27, hạn sử dụng 26/5/2029. Công ty bị buộc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Ngoài hai doanh nghiệp trên, danh sách xử phạt còn ghi nhận nhiều cơ sở y tế, kinh doanh dược có sai phạm.

Đáng chú ý, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH GD HEALTH (493 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ) bị xử phạt 92 triệu đồng. Cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 11957/HCM-GPHĐ do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/6/2026 trong thời hạn 3 tháng.

Các vi phạm của cơ sở gồm: không gửi danh sách đăng ký hành nghề đã thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền và sai phạm trong hoạt động quảng cáo, biển hiệu.

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World. (Ảnh: Website công ty).

Trong khi đó, Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Grand World (1039 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất) bị xử phạt 65 triệu đồng do nhiều vi phạm trong kinh doanh dược. Cụ thể, doanh nghiệp mua, bán thuốc, dược liệu khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; kinh doanh không đúng phạm vi được cấp và có sai phạm trong hành nghề dược. Ngoài tiền phạt, công ty còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Đối với hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc, Công ty TNHH Nhà thuốc tây Bảo Nhi (65 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, phường Tân Thuận) bị xử phạt 35 triệu đồng.

Công ty cổ phần Thương mại Dược Hoàng Long (143 Đường số 17A, khu phố B An Phú - An Khánh, phường An Khánh, TP Thủ Đức cũ) cũng bị xử phạt 30 triệu đồng do bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh được cấp.