Hai công ty Kiến Vương và Medochemie bị phạt 305 triệu đồng

Nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, hai doanh nghiệp bị xử phạt 305 triệu đồng. Ảnh minh họa

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xác định, hai doanh nghiệp đã nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc từ các cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp vào Việt Nam theo quy định.

Cụ thể, Công ty TNHH Kiến Vương bị xử phạt 150 triệu đồng do nhập khẩu dược chất PVP-IODINE 30/06 từ nhà cung cấp BASF Hong Kong Ltd. Theo cơ quan quản lý, nhà cung cấp này không thuộc trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam.

Ngoài phạt tiền, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Công ty TNHH Kiến Vương bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 7 tháng 15 ngày.

Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) bị phạt 155 triệu đồng do nhập khẩu hai nguyên liệu làm thuốc là Levofloxacin hemihydrate và Acyclovir từ các cơ sở cung cấp không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Cục Quản lý Dược xác định doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, được xem là tình tiết tăng nặng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại cơ sở sản xuất thuốc của doanh nghiệp cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 8 tháng.

Bên cạnh các hình thức xử phạt, hai doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đưa các lô nguyên liệu vi phạm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất. Trường hợp không thể tái xuất, nguyên liệu phải được tiêu hủy theo quy định.