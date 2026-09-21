Hai công ty con Novaland chậm thanh toán gần 943 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Công ty TNHH Thành phố Aqua vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo kế hoạch, ngày 17/9/2026, doanh nghiệp phải thanh toán gần 26,5 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã TPACH2125001.

Tuy nhiên, Thành phố Aqua cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ này và đang thương thảo với nhà đầu tư.

Theo tìm hiểu, thời điểm được phát hành ngày 17/9/2021, lô trái phiếu TPACH2125001 có giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 48 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 17/9/2025.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026, tình hình tài chính của Thành phố Aqua tiếp tục cho thấy áp lực nợ lớn.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với đầu năm. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu giảm 7%, xuống còn khoảng 1.671 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả tăng 20% sau 6 tháng, lên gần 11.350 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải trả khác chiếm phần lớn với hơn 9.300 tỷ đồng. Nợ vay ngân hàng của Thành phố Aqua ở mức hơn 1.548 tỷ đồng, bên cạnh 500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã chi hơn 26 tỷ đồng để thanh toán lãi của lô trái phiếu TPACH2125001. Bên cạnh nghĩa vụ trả lãi, việc bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu này cũng đang được doanh nghiệp xử lý.

Thành phố Aqua là chủ đầu tư một phần diện tích Khu đô thị Aqua City tại phường Long Hưng, Đồng Nai với quy mô khoảng 110 ha và tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Thành phố Aqua là chủ đầu tư một phần diện tích Khu đô thị Aqua City, quy mô khoảng 110 ha.

Cũng trong ngày 17/9/2026, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal đến hạn thanh toán hơn 916 tỷ đồng tiền gốc còn lại của lô trái phiếu NSRCH2223001.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ này và đang thương thảo với nhà đầu tư.

Nova Saigon Royal là chủ đầu tư dự án Saigon Royal Residence tại số 34-35 Bến Vân Đồn, TP HCM. Dự án gồm hai tòa tháp cao 33 tầng và 18 tầng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Nova Saigon Royal đạt khoảng 4.420 tỷ đồng, giảm 50 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nợ phải trả ở mức khoảng 1.450,5 tỷ đồng, tăng gần 2% so với mức 1.422 tỷ đồng của cùng kỳ.

Đáng chú ý, nợ vay từ phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước của doanh nghiệp ở mức hơn 916 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ và chiếm khoảng 63% tổng nợ phải trả.

Tại ngày 30/6/2026, Novaland sở hữu 100% vốn và quyền biểu quyết tại Nova Saigon Royal.

Thành phố Aqua và Nova Saigon Royal đều là công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL).